- Indivíduo na Polónia prende o cônjuge num porquinho por um longo período.

Um homem está sob suspeita de ter mantido uma mulher presa em um chiqueiro por mais de cinco anos e submetê-la a tratamento inumano. De acordo com a emissora de notícias "Polsat News", citando a procuradoria, o homem de 35 anos está sendo acusado de atos extremamente abusivos.

Relatos sugerem que ele submeteu a mulher, cinco anos mais nova, a tortura física e mental e a assediou sexualmente repetidamente. Seu acesso a itens essenciais, como água e produtos de higiene pessoal, foi severamente limitado.

Caso seja considerado culpado, o homem, da aldeia de Gaiki, na Baixa Silésia, pode enfrentar uma pena de até 25 anos de prisão. Anteriormente, a "Bild" havia relatado isso.

Alerta Médico

Um hospital informou as autoridades, segundo o procurador de Glogow à emissora. A mulher foi internada com um ombro deslocado, mas os médicos ficaram chocados com a gravidade de suas feridas mais antigas. De acordo com o "Polsat News", ela deu à luz em um hospital em algum momento e a criança foi colocada para adoção.

De acordo com o portal de notícias local "Myglogow.pl", a mulher confessou aos médicos com medo que estava com medo de revelar a verdade devido às ameaças dele de piorar as circunstâncias se ela falasse. A investigação continua.

Um mandado de busca foi emitido e um pedido de mandado de prisão está pendente. De acordo com o "Myglogow.pl", a mulher conheceu o homem online em 2019. A aldeia de Gaiki fica a cerca de 90 quilômetros a noroeste de Wroclaw (antiga Breslau).

O caso está sendo tratado pela Procuradoria, que está processando o homem por seus supostos crimes. Após investigação adicional, descobriu-se que a mulher deu à luz enquanto estava presa e a criança foi colocada para adoção.

