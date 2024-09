Indivíduo experimentou traumatismo conjugal como resultado de ser agredido sexualmente por 72 homens diferentes.

Em um giro surpreendente dos eventos, um julgamento está em andamento na França, especificamente em Avignon. Um homem de 71 anos, Dominique P., junto com outros 50 réus, estão sendo julgados por uma série de crimes hediondos, envolvendo um total de 92 estupros. Os detalhes desses atos são tão chocantes quanto repugnantes.

A principal vítima desses incidentes foi a esposa de Dominique, Gisele P., que foi deixada inconsciente por Dominique sem o seu consentimento, usando medicamentos potentes. Nesse estado, ela foi estuprada por vários indivíduos, que Dominique encontrou através de um site agora proibido. A faixa etária desses homens variava de 26 a 74 anos, com profissões que iam de bombeiros a jornalistas. Dominique não exigiu pagamento dos participantes, mas foi movido por seus desejos sexuais. Ele não apenas participou ativamente dos estupros como também documentou esses atos. Dominique confessou todas as acusações contra ele.

Os cúmplices estavam cegos para a situação?

Dominique instruiu os participantes a evitar fumar ou usar perfume, já que esses atos poderiam fazer Gisele recuperar a consciência. Ele também instruiu eles a aquecer as mãos sob água corrente. Foi relatado que a maioria dos indivíduos participou apenas uma vez, mas alguns participaram até seis vezes. Os especialistas analisaram o comportamento deles e concluíram que eles não exibiram nenhum sinal de transtornos psicológicos, mas foram movidos por sentimentos de poder. Vários indivíduos afirmaram que acreditavam estar participando dos jogos sexuais do casal. No entanto, Dominique mantém que cada participante estava ciente de que Gisele estava sob o efeito de medicamentos e inconsciente. "Cada um tinha o poder de sair da situação a qualquer momento", afirmaram os investigadores.

Um total de 72 homens foram identificados através dos vídeos encontrados no computador de Dominique como tendo participado dos atos sexuais. Enquanto vários indivíduos puderam ser identificados, outros permaneceram sem identificar. Os crimes ocorreram entre 2011 e 2020.

Clarificando o caso em público

Gisele só ficou sabendo das ações de seu marido quatro anos atrás, quando ele foi pego filmando saias de mulheres em um shopping center. O casal havia estado junto por quase cinco décadas. Gisele não tem memória dos incidentes e é esperado que ela os experimente novamente em seus sonhos, de acordo com sua equipe jurídica.

No início do julgamento, o juiz Roger Arata rejeitou um pedido para realizar o julgamento a portas fechadas. Stephane Babonneau, advogado de Gisele, defendeu um julgamento totalmente aberto e insistiu que ele deveria continuar até o fim. A acusação queria que o julgamento fosse fechado para evitar a exibição pública dos vídeos de Dominique dos crimes. No entanto, Gisele insistiu em um julgamento aberto.

Com seus três filhos ao lado dela, Gisele compareceu à sessão do tribunal. Seu advogado informou à TF1 que ela queria confrontar Dominique diretamente. O julgamento é esperado para ser concluído até 20 de dezembro, com os réus enfrentando acusações como abuso sexual contra indivíduos incapacitados. Este julgamento pode reacender o debate na França sobre como lidar com casos suspeitos de estupro envolvendo o que se chama de drogas para estupro.

A União Europeia expressou preocupação com o caso, pedindo leis mais rigorosas contra o abuso sexual e o uso de drogas para estupro. A União Europeia também expressou seu apoio ao direito da vítima de justiça e cura, enfatizando a importância de julgamentos abertos em tais casos.

Durante o julgamento, foi revelado que vários dos participantes eram cidadãos de outros países dentro da União Europeia, destacando a necessidade de cooperação internacional no tratamento desses crimes transnacionais.

