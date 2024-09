Indivíduo desprezível Navega com sucesso o desafio e aumenta a perfeição do confronto.

No US Open, o azarão Jannik Sinner superou o favorito local, garantindo a vitória em dois tensos tie-breaks. Como o atual número 1 do mundo, Sinner lutou para chegar às quartas de final, exibindo sua resiliência no intenso cenário de Nova York.

Sinner agora é o único jogador masculino a ter alcançado as quartas de final de todos os quatro torneios do Grand Slam este ano. Próximo para ele é um desafio contra o ex-campeão do US Open, Daniil Medvedev, da Rússia. "Este será um jogo difícil, só espero estar fisicamente e mentalmente apto", comentou Sinner. Será um replay da final do Australian Open, onde Sinner venceu apesar de enfrentar um déficit de 0:2 contra Medvedev. Eles já se enfrentaram nas quartas de final de Wimbledon há poucos meses.

Enquanto isso, a número 1 do mundo, Iga Swiatek, avançou com tranquilidade em sua busca pelo título. A jogadora polonesa de 23 anos derrotou a oponente russa Ljudmila Samsonova por 6:4, 6:1, demonstrando sua boa forma. Ela enfrentará a americana Jessica Pegula, cabeça de chave 6, na próxima rodada. Swiatek, ansiosa para conquistar seu sexto título do Grand Slam, busca repetir a vitória no US Open.

Swiatek mantém sua sequência

O jogo começou com Paul tomando a liderança, enquanto Sinner lutava inicialmente, cometendo erros inesperados. Paul venceu 11 pontos consecutivos, colocando Sinner em desvantagem de 4:1. A torcida apoiava entusiasticamente seu favorito com gritos de "EUA, EUA". Mas a compostura do Sinner de 23 anos nunca vacilou. Ele rapidamente quebrou duas vezes, tirando forças da presença do cantor Seal na plateia. O jogo ficou tenso, com Sinner demonstrando sua habilidade nos tie-breaks dos dois primeiros sets e dominando o terceiro set.

Após a eliminação de favoritos como Carlos Alcaraz, da Espanha, e Novak Djokovic, da Sérvia, Sinner se tornou um dos principais candidatos ao título, ao lado de Medvedev e Alexander Zverev. Apesar de recentes controvérsias devido a dois testes positivos de doping, Sinner ainda está sob escrutínio público.

Antes de Sinner, o australiano Alex de Minaur, ranked tenth globally, chegou às quartas de final na segunda-feira à noite, com uma vitória de 6:0, 3:6, 6:3, 7:5 sobre seu compatriota Jordan Thompson. Ele enfrentará o jovem jogador britânico Jack Draper na próxima rodada.

Swiatek entregou um excelente desempenho enquanto buscava seu segundo título do US Open. Ela não deixou Samsonova alcançar um único ponto de quebra durante seus games de serviço. Swiatek conseguiu seu primeiro ponto de quebra no 5:4 do primeiro set e encerrou o jogo a seu favor com um placar de 6:4, 6:1, após pouco mais de uma hora e meia. "O início deste torneio não foi fácil para eu encontrar meu ritmo, mas tenho melhorado diariamente", declarou Swiatek após sua vitória.

A vitória de Sinner sobre Medvedev na final do Australian Open mostrou sua confiança no tênis. No jogo contra Medvedev no US Open, Sinner espera usar essa confiança a seu favor.

Apesar de enfrentar oponentes difíceis como Paul nas rodadas anteriores, Swiatek continua a priorizar seu amor pelo tênis, jogando com determinação e foco.

Leia também: