Uma mulher de 36 anos, mãe de quatro filhos, tentou ao máximo se proteger do seu ex-parceiro violento. No entanto, nem a polícia de Berlim nem os tribunais conseguiram evitar o pior cenário: na noite de quarta-feira, ela foi supostamente morta pelo ex-companheiro nas ruas de Berlim, usando uma faca como arma.

A autoridade prendeu o homem, de 50 anos. O homicídio está sendo investigado como um crime passional ou "femicídio" ou "matança por honra", onde um homem busca vingança contra sua ex-esposa que o deixou, de acordo com um porta-voz do escritório do prosecutor que falou com a dpa. Tanto o suspeito quanto a vítima têm raízes no Líbano.

Büchner, o porta-voz do escritório do prosecutor, compartilhou mais detalhes com o jornal "B.Z.": "Além do motivo, suspeitamos que o suspeito sentiu que sua honra foi ferida pela separação. Para restaurá-la, ele decidiu eliminar sua ex-esposa."

Houve casos anteriores de abuso doméstico contra a mulher pelo ex-marido durante o casamento. Eventualmente, a mulher decidiu deixá-lo e obteve uma ordem de restrição e uma ordem de não-contato do tribunal, que proibiam ele de se aproximar dela, interagir com ela e manter uma certa distância.

Infelizmente, na noite de quarta-feira, ele esperou por ela no distrito de Zehlendorf, no sudoeste de Berlim, na calçada em frente à sua casa na Hampstead Street, e a atacou, de acordo com o escritório do prosecutor. A mulher sofreu ferimentos graves por esfaqueamento e corte. Ela foi revivida pelos paramédicos chamados e levada para um hospital para cirurgia de emergência, mas acabou morrendo por causa dos ferimentos. Detetives da Polícia Criminal do Estado (LKA) estão atualmente lidando com a investigação do homicídio.

Relatos do "B.Z." e do "Berliner Zeitung" indicam que cerca de 50 pessoas se reuniram fora do hospital. A Charité, que supervisiona o hospital, confirmou que "um grupo de pessoas se reuniu fora do campus do hospital Benjamin Franklin na noite de quarta-feira". A polícia foi enviada, mas Büchner se recusou a comentar qualquer "ligação de clã".

Em 2021, houve luto em Berlim após a morte de mulheres da Afeganistão por causa de seus próprios familiares. Dois irmãos afegãos mataram sua irmã em julho de 2021, depois levaram seu corpo em uma mala de trem para a Alemanha do Sul e enterraram-no em uma floresta. O tribunal os condenou à prisão perpétua, já que a irmã queria viver sua própria vida, o que contraria os guias morais da família.

Da mesma forma, em 2023, um homem da Afeganistão, marido de uma mãe de seis filhos, recebeu uma condenação à prisão perpétua por matá-la em vingança. Ele a atacou na rua apenas algumas semanas após a separação, considerando-a sua propriedade pessoal. De acordo com o juiz, "Ele é incrivelmente egoísta, astuto, manipulador e malicioso".

Esses crimes hediondos agora são comumente referidos como femicídio. O femicídio ocorre quando mulheres são mortas devido ao seu gênero - simplesmente porque são mulheres. A forma mais frequente é o assassinato de mulheres por parceiros ou ex-parceiros, mas às vezes outros membros da família são os perpetradores quando se trata de "honra familiar".

Um dos casos mais notórios foi o da mulher alemã-curda Hatun Sürücü, morta em 2005 em Berlim em um ponto de ônibus pelo seu irmão mais novo com três tiros, já que ela estava seguindo um estilo de vida ocidental após uma vida independente.

União da Polícia (GdP): Vítimas de assédio esgotam recursos policiais

A GdP, ou União da Polícia, destacou o triste evento de Zehlendorf como prova da crise de genocídio feminino que cresce em nossa sociedade. "As medidas legais atuais para excluir, limitar o acesso ou deter os ofensores são inadequadas devido ao número insuficiente de abrigos para mulheres e às vezes não fornecem proteção total", afirmou o porta-voz da GdP Benjamin Jendro. Os oficiais de polícia muitas vezes se encontram sobrecarregados ao tentar remover rapidamente as vítimas de violência doméstica ou assédio dos zones de perigo.

O triste evento em Zehlendorf foi classificado como um possível "femicídio" ou "matança por honra", já que tanto o suspeito quanto a vítima tinham raízes no Líbano. O motivo do ex-marido para a violência que pôs fim ao casamento e o subsequente homicídio foi acreditado ser a restauração de sua honra, sugerindo um problema enraizado de controle de mulheres em algumas culturas.

