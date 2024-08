"Incontentamento surge": a mudança de Gosen provoca infelicidade na Comunidade Europeia

A saída abrupta do futebolista Robin Gosens do 1. FC Union Berlin no próprio dia do jogo deixou os Köpenickers decepcionados. O capitão Rani Khedira expressou sua opinião sobre o assunto, afirmando: "Eu devo admitir, é um desastre." Sua surpresa ficou evidente quando a decisão foi anunciada logo antes do jogo em casa contra o FC St. Pauli (1:0), no final da janela de transferências da Alemanha. Gosens agora está emprestado à AC Florença, na Itália.

Após atingir certos marcos, uma obrigação de compra se aplica. De acordo com relatórios da mídia, isso ocorre se Florença se qualificar para uma competição internacional, o que eles conseguiram fazer por três vezes consecutivas. O valor da compra então é relatado como sendo de 7,5 milhões de euros.

Khedira pediu aos "pessoas inteligentes" que considerassem o fato de que os futebolistas também são humanos. "Robin quase tinha lágrimas nos olhos", disse ele, descrevendo Gosens como "totalmente abalado". Khedira revelou que Gosens tinha expressado sua intenção de ficar e jogar, apenas para ser informado sobre a transferência algumas horas depois. Gosens havia se juntado ao Union Berlin no ano passado por 13 milhões de euros, mas não impressionou muito durante a temporada quase de rebaixamento e perdeu a Euro em casa. Rumores de uma possível mudança haviam surgido anteriormente no verão, mas os últimos boatos sugeriam que ele ficaria.

"Extremamente difícil para uma equipe"

Do ponto de vista do timing, isso não foi ideal para a equipe. "Se isso é feito no dia do jogo, acho estranho", acrescentou Khedira. "Ou acontece depois do dia do jogo, ou claramente antes do dia do jogo. Mas não durante o dia do jogo em si. Isso é realmente, realmente difícil para uma equipe." Gosens havia passado algum tempo na Itália entre 2017 e 2023, primeiro com a Atalanta Bergamo por quatro anos e meio, e depois com o Inter Milan, que o comprou por cerca de 27 milhões de euros em 2022.

Foi apenas o gerente de negócios, Horst Heldt, que anunciou a saída de Gosens pouco antes do jogo. "Até as 16:10, eu acreditava que Robin estaria no campo hoje, jogando. then the news came, and we had to act upon it", explicou a sequência de eventos em uma tarde de sexta-feira.

O técnico Bo Svensson descreveu isso como "um dia muito, muito estranho", tendo que dispensar um jogador três horas e meia antes do pontapé inicial. "Você pode argumentar que eles são profissionais e devem lidar com isso", ele afirmou. No entanto, as estratégias da equipe tiveram que ser revistas "em poucos minutos", o que ele reconheceu, "obviamente não é fácil".

A saída repentina de Gosens no dia do jogo também foi um golpe para a moral da equipe em seus jogos de futebol. Com Gosens sendo um jogador chave que havia passado tempo na Itália antes, perdê-lo logo antes do jogo contra o FC St. Pauli foi particularmente desafiador.

Khedira também mencionou que o estado emocional de Gosens foi afetado pela notícia da transferência, adicionando outra camada de dificuldade para a equipe. "Ver Robin tão devastado tornou tudo ainda mais difícil para nós", ele admitiu.

Leia também: