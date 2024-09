- Incidentes violentos de esfaqueamento de mulheres em Berlim

Incidentes Sinistro em Berlim: Duas Mulheres Mortas em Ataques de Facada, Possivelmente pelo Mesmo Aggressor

Em um giro sinistro dos acontecimentos, duas mulheres foram relatadamente assassinadas em uma semana em Berlim, ambas suspeitas de serem obra de um agressor masculino. Em uma noite de sexta-feira no distrito de Friedrichsfelde, uma mulher de 28 anos encontrou seu fim após um ataque de facada. Este trágico incidente seguiu de perto o alegado assassinato por facada de uma mulher de 36 anos em Berlin-Zehlendorf por seu ex-marido alguns dias antes. Outro ataque de facada a uma mulher ocorreu no distrito de Reinickendorf, mas felizmente, a situação foi evitada antes que piorasse.

Sorte da Mulher de 28 Anos Selada no Corredor

Na noite de sexta-feira, a mulher de 28 anos foi encontrada com ferimentos críticos no corredor de um prédio de apartamentos, conforme relatado pelo Ministério Público e pela polícia. Infelizmente, os esforços de ressuscitação foram em vão, e ela morreu no hospital pouco depois. De acordo com o "Bild", essa situação sombria já havia ocorrido anteriormente.

Um suspeito de 45 anos foi preso pela polícia, que confirmou que ele era o antigo parceiro da mulher falecida. O suspeito é supostamente responsável por esfaquear a mulher de 28 anos várias vezes com uma faca e infligir ferimentos graves. Evidências de abuso doméstico foram encontradas em seu relacionamento, de acordo com Sebastian Büchner, porta-voz do Ministério Público de Berlim, que falou com a Agência de Notícias Alemã. O suspeito está atualmente detido pela polícia. As duas crianças da mulher de outro relacionamento não estavam presentes na cena do incidente.

A nacionalidade da mulher permaneceu indeterminada pelo porta-voz do Ministério Público. Uma investigação por homicídio está em andamento, envolvendo tanto a unidade de homicídios quanto o Ministério Público de Berlim.

Terror Apenas Uns Dias Antes

Alguns dias antes, em uma noite de quarta-feira, uma mulher foi encontrada esfaqueada até a morte em uma rua no distrito de Zehlendorf em Berlim, supostamente pelo seu ex-marido. A mãe de quatro crianças de 36 anos morreu nesta ação violenta sem sentido. O homem de 50 anos agora está sob custódia da polícia.

A polícia suspeita de "femicídio", ou seja, a mulher foi morta devido ao seu gênero. A violência doméstica por parte de um parceiro ou ex-parceiro é um dos principais culpados.

A vítima havia sofrido anteriormente abuso físico às mãos de seu marido. Eventualmente, ela se separou dele e obteve uma ordem de restrição e uma ordem de não-contato através do tribunal.

Tentativa de Homicídio

Apenas um dia depois, outra facada ocorreu. Um homem atacou uma mulher em um apartamento em Berlim com uma faca de cozinha e tentou sufocá-la. A polícia e o Ministério Público estão tratando isso como uma tentativa de homicídio, que ocorreu no distrito de Reinickendorf na sexta-feira à noite.

As duas crianças da mulher, de 8 e 9 anos, fugiram para a rua em busca de ajuda e, por acaso, encontraram oficiais de polícia. O homem, que ainda estava atacando a mulher na época, foi preso pelos oficiais.

A mulher sofreu ferimentos e foi levada ao hospital, enquanto o suspeito agora está sob custódia da polícia. Ambos são considerados de origem ghanesa, de acordo com as autoridades.

A mulher havia recebido o suspeito como hóspede por uma semana antes do incidente, revelou Büchner. Até agora, remain indeterminado se o homem e a mulher tinham um relacionamento anterior além de sua amizade. Investigações estão em andamento para determinar se o homem deve ser internado em uma instituição psiquiátrica em vez de ser detido.

Chamado para Ação para Proteger Vítimas

Lisa Paus, a Ministra Federal da Família, expressou preocupação com a violência crescente contra mulheres na Alemanha. "Nosso país está lidando com um sério problema de violência contra mulheres, que deve ser resolvido", disse a política verde. "Precisamos de mais do que apenas um pacote de segurança contra atacantes terroristas com facas; também precisamos de medidas para prevenir e proteger mulheres da violência."

Ela está trabalhando em um chamado "Lei de Auxílio à Violência", que proporcionaria assistência a todas as vítimas de violência.

A senadora de Justiça de Berlim, Felor Badenberg, fez um chamado para ação, dizendo: "Finalmente precisamos abordar esses brutais assassinatos de homens contra mulheres". Ela se referiu aos incidentes como "puro misoginia". Badenberg instou o Ministro da Justiça a incorporar monitores de tornozelo na Lei de Proteção à Violência como meio de monitorar os agressores.

Há discussões em andamento no nível estadual sobre se e como as mudanças legais e medidas preventivas poderiam ser implementadas para abordar o problema.

O Ministro da Justiça Marco Buschmann (FDP) havia expressado anteriormente apoio ao uso de monitores de tornozelo eletrônicos para combater a violência doméstica e está aberto à exploração de seu potencial uso. No entanto, os estados têm jurisdição sobre a lei policial e o uso de monitores de tornozelo. Ele está atualmente examinando a possibilidade de uma estrutura legal federal para sua implementação.

Recentes decisões judiciais sobre assassinatos de mulheres por parentes em Berlim

No ano passado, dois irmãos da Afeganistão mataram sua irmã em Berlim devido à sua desejo de independência, causando indignação generalizada. Os irmãos esconderam o corpo dela em uma mala e o transportaram para a Alemanha do Sul, onde o enterraram em uma floresta. O tribunal sentenciou os irmãos à prisão perpétua.

Em 2023, o marido de uma mulher afegã com seis crianças foi sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato dela por vingança. O tribunal encontrou que ele a considerava como sua propriedade e o sentenciou com base em seu comportamento egoísta, astuto, manipulador e malicioso.

Mulheres em Berlim sob Ameaça

Os recentes ataques de faca em Berlim deixaram a comunidade em choque, com duas mulheres de diferentes distritos perdendo suas vidas em uma semana.

Profunda Preocupação com a Segurança das Mulheres

Os incidentes trágicos desencadearam uma preocupação significativa com a segurança das mulheres em Berlim, com chamados por medidas mais rígidas para protegê-las de potenciais danos.

