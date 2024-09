- Incidente em Bonn: agressor morre após tiroteio da polícia durante ataque com faca

Após um ataque a faca contra duas pessoas no lado norte de Bonn, o suspeito do ataque foi morto em um hospital após um tiroteio da polícia. Isso foi confirmado pela Polícia de Colônia, que está lidando com a investigação devido a preocupações com imparcialidade. Anteriormente, "Bild" e o "General-Anzeiger Bonn" cobriram o incidente.

O suspeito em fuga, cuja identidade não foi revelada, foi notado e detido pela polícia perto de um estabelecimento de fast-food. Após avistar o suspeito, os oficiais de lei dispararam suas armas, de acordo com um representante da polícia à Agência Alemã de Notícias. No início, não foram divulgados detalhes completos sobre o evento.

Polícia suspeita de desentendimento dentro da população sem-teto

Atualmente, a polícia acredita que o ataque matinal foi uma discussão entre conhecidos dentro da comunidade sem-teto, não um ataque aleatório, revelou o representante da polícia.

Dadas as informações atuais, o suposto agressor feriu levemente uma mulher de 43 anos e feriu gravemente, mas não criticamente, um homem de 32 anos com uma faca em uma rua de Bonn. Ambos os vítimas foram atendidos pelos serviços de emergência e posteriormente levados ao hospital. Um helicóptero foi utilizado na perseguição do suspeito.

A investigação sobre o incidente revela que os indícios gerais apontam para uma discussão entre conhecidos dentro da comunidade sem-teto. Para entender melhor a situação, as autoridades estão examinando indícios gerais, como o comportamento, os motivos e as relações do suspeito com outros na comunidade.

