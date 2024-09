- Incidente de tiroteio na escola da Geórgia: múltiplas mortes relatadas

Em um trágico incidente em uma escola na Geórgia, várias pessoas foram relatadas como feridas, com vários mortos, segundo meios de comunicação americanos. As autoridades realizaram uma conferência de imprensa, apenas confirmando várias feridas no incidente ocorrido na cidade de Winder. Um suspeito foi preso.

A CNN, citando fontes policiais, relatou quatro mortos e cerca de trinta feridos. O "New York Times", citando funcionários das autoridades locais, mencionou várias vítimas.

A situação permanece tumultuada

"Pode levar vários dias para desvendar os detalhes por trás deste incidente e seus motivos", declarou o xerife do condado de Barrow, Jud Smith. Devido à confusão, ele não pôde divulgar mais informações sobre as vítimas. Na manhã de quarta-feira (horário local), ligações de emergência inundaram, relatando uma situação de atirador ativo. Um estudante disse à televisão local que estava a caminho da biblioteca da escola quando ouviu vários tiros. A Casa Branca confirmou que o presidente dos EUA, Joe Biden, foi informado do incidente.**

Nos Estados Unidos, tiroteios em massa e tiroteios fatais se tornaram uma ocorrência cotidiana. As armas são relativamente fáceis de serem obtidas e disseminadas. Incidentes em maior escala - como aqueles em escolas, supermercados, boates ou grandes eventos - muitas vezes desencadeiam discussões sobre o fortalecimento das leis de armas. No entanto, nenhum progresso significativo foi alcançado até agora.

Por anos, republicanos têm impedido qualquer aperto significativo nas leis de armas nos EUA.

A polícia está investigando ativamente o incidente, enquanto busca desvendar os motivos por trás do trágico tiroteio na escola. De acordo com a CNN, a polícia confirmou quatro mortos e cerca de trinta feridos.

Leia também: