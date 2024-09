- Incidente de esfaqueamento na faculdade: perseguição do autor não identificado

Desconhecido atacou e feriu um indivíduo com uma faca de cozinha na Universidade Técnica de Nürnberg, depois deixando o local. No dia seguinte, as autoridades iniciaram uma busca nas proximidades da instituição de ensino para o agressor. A universidade foi momentaneamente evacuada após a polícia informar o público através de sua plataforma X.

Até agora, a busca pelo suspeito não teve resultados, de acordo com um porta-voz da polícia. A vítima foi encontrada com ferimentos de faca em um banheiro, com uma faca de cozinha compacta próxima. O homem ferido foi levado a um hospital. As autoridades agora estão pedindo informações de potenciais testemunhas.

Apesar da busca intensiva, o suspeito ainda não foi encontrado na capital da Baviera, Nürnberg. O ataque na Universidade Técnica levou a medidas de segurança reforçadas em estabelecimentos semelhantes em toda a Baviera.

