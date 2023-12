Incidente com fãs envolvendo a família de Chris Paul prejudica a vitória do Mavericks no jogo 4 contra o Suns

O jogo foi ensombrado por um incidente que envolveu a família do guarda-redes dos Suns, Chris Paul: O repórter da ESPN Dave McMenamin informou, através de uma fonte familiarizada com a situação, que os adeptos dos Mavs alegadamente tocaram na mãe de Paul e empurraram a sua mulher à frente dos filhos de Paul.

Num vídeo visto nas redes sociais, um adepto com uma camisola dos Mavericks é escoltado para fora do edifício com um Paul furioso a gritar: "Ei! Ei! Ei! Vejo-te mais tarde! Vemo-nos mais tarde!" Não é claro que tenha sido o adepto que alegadamente se zangou com a família de Paul.

Depois do jogo, Paul não foi questionado pelos repórteres sobre o incidente, mas escreveu no Twitter: "Querem multar os jogadores por dizerem coisas aos adeptos, mas os adeptos podem pôr as mãos nas nossas famílias....f**k isso!!!"

Numa declaração à CNN, os Mavericks afirmaram: "Os Dallas Mavericks têm conhecimento de um incidente entre um adepto e a família de Chris Paul. Foi um comportamento inaceitável e não será tolerado. Os Mavericks, juntamente com o American Airlines Center, retiraram rapidamente o adepto do jogo de hoje".

Em campo, Paul registou mais faltas do que pontos pela primeira vez na sua carreira na pós-temporada, terminando com seis faltas e cinco pontos, ao sair em falta pela primeira vez desde 2018.

"Eu não posso me colocar em situações para dar [aos árbitros] essa capacidade de fazer isso", disse Paul de acordo com a ESPN. "Eu só tenho que olhar para mim mesmo e descobrir como ser melhor."

Consequentemente, os Suns ficaram sem Paul no início do quarto período, e os Mavs - liderados pelos 26 pontos, sete rebotes e 11 assistências de Luka Doncic - aproveitaram sua ausência.

Apesar de Doncic ter acertado apenas 1 em 10 dos três pontos, o resto da sua equipa compensou, acertando 19 em 34 dos três pontos, enquanto os Suns só conseguiram acertar 9 em 25.

Dorian Finney-Smith contribuiu com 24 pontos, o melhor de sua carreira nos playoffs, além de oito rebotes para o Mavs, incluindo arremessos de três pontos consecutivos no meio do quarto período.

"O Luka disse-me que, quando fiz cinco lançamentos de três pontos, me disse: 'Vais fazer mais alguns'", disse Finney-Smith, que ficou a um ponto do recorde de nove lançamentos de três pontos do Dallas nos playoffs. "Quando LD diz que você está prestes a fazer mais alguns arremessos de três pontos, eu imaginei que iria fazer alguns."

Foi uma reviravolta notável dos Mavs, que se recuperaram depois de serem derrotados pelos Suns nos jogos 1 e 2 das semifinais da Conferência Oeste.

"Compreendemos que se trata de uma série e que os playoffs têm uma razão de ser", disse Devin Booker à imprensa após o jogo, depois de ter liderado os Suns com 35 pontos e sete assistências.

"As melhores equipas da NBA estão aqui e ninguém quer perder. Por isso, é preciso ter tudo isso em conta, descarregar este jogo e sair com a mentalidade certa. Se estivermos sempre preocupados com os últimos dois jogos, acho que estamos em desvantagem."

O jogo 5 está marcado para terça-feira em Phoenix.

76ers empatam a série em 2 a 2

Enquanto isso, na Conferência Leste, o Philadelphia 76ers superou o desempenho de 40 pontos de Jimmy Butler para vencer o Miami Heat por 116 a 108 na Filadélfia na noite de domingo e empatar a série dos playoffs em 2 a 2.

Com o candidato a MVP Joel Embiid afastado devido a uma fratura orbital e a uma rutura do ligamento do polegar nos dois primeiros jogos, os Sixers ficaram em desvantagem de 0-2 na série melhor de sete.

Mas o regresso de Embiid, com uma máscara de proteção facial, ajudou a animar Philly. O camaronês marcou 24 pontos e 11 ressaltos, enquanto James Harden fez o seu melhor jogo da série, com 31 pontos, sete ressaltos, nove assistências e um aproveitamento de 6 em 10 dos ressaltos.

"James está sendo James", disse o técnico do Sixers, Doc Rivers, após o jogo. "Senti que ele ia fazer um grande jogo esta noite. Dá para sentir isso."

Os 76ers levaram uma vantagem de oito pontos para o intervalo, atirando quase 64% do campo durante o primeiro tempo.

No entanto, o Philly não conseguiu afastar-se, pois a equipa cometeu 16 erros que o Miami converteu em 24 pontos.

Butler fez o seu melhor para manter os Heat no jogo com a sua grande carga goleadora para carregar a equipa, mas não foi suficiente para Miami, pois o resto da equipa pouco fez para ajudar.

"Temos de voltar a ser uma equipa com mentalidade defensiva", disse Butler aos jornalistas depois do jogo. "Tenho de voltar a observar como toda a gente e ver como posso envolver toda a gente e pôr toda a gente confortável."

Para complicar ainda mais a situação dos Heat, o defesa Kyle Lowry lesionou o tendão esquerdo, o que o torna uma dúvida para o jogo 5.

Os Heat esperam conseguir organizar o seu jogo ofensivo e defensivo para o Jogo 5, que se realiza na terça-feira em Miami.

Fonte: edition.cnn.com