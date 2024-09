- Incentiva a pontualidade dos comboios, como afirmou Wissing.

Ministro dos Transportes Wissing pressiona a Bahn para aumentar eficiência e confiabilidade

O Ministro Federal dos Transportes da Alemanha, Volker Wissing, está pressionando a Deutsche Bahn, exigindo melhorias imediatas para tornar os trens mais pontuais e melhor utilizados. Wissing, político do FDP, pediu à empresa estatal que apresente um plano de reestruturação e listou suas demandas. Até 2027, um programa de reestruturação para a Deutsche Bahn deveria trazer melhorias contínuas, com foco em operações econômicas melhores, especialmente em setores como transporte de carga e tráfego de longo curso que apresentam resultados negativos.

Situação Atual da Bahn

Os níveis de pontualidade são ruins e a confiabilidade é insatisfatória, segundo Wissing. No primeiro semestre deste ano, a empresa estatal registrou prejuízo de 1,2 bilhão de euros e tem dívidas de aproximadamente 33 bilhões de euros. Além disso, a situação operacional afeta negativamente tanto passageiros quanto funcionários.

Ajuda Financeira do Governo Federal

Logo após assumir o cargo em 2021, Wissing apontou a situação precária da Bahn. Ele se referiu ao conceito para a modernização de trilhos altamente carregados até 2030 - a renovação da Riedbahn entre Frankfurt e Mannheim começou no meio de julho e ficará completamente fechada até o meio de dezembro.

O governo federal forneceu bilhões adicionais à Bahn, implementou mudanças legais para o financiamento da rede ferroviária e estabeleceu uma nova divisão de infraestrutura. O governo federal, como proprietário, fez pagamentos antecipados, afirmou Wissing. Agora, ele espera resultados.

Obrigação da Bahn de Apresentar um Conceito

Wissing destacou sete áreas de foco. O conselho de supervisão da Bahn discutirá um conceito em sua próxima reunião e deve tomar uma decisão, de acordo com as expectativas de Wissing. Ele espera um relatório a cada três meses sobre se os objetivos estão sendo alcançados. "Queremos um programa de reestruturação que continue trazendo melhorias até 2027", disse Wissing. "A opção de que não vai funcionar não deve existir. Essa é minha exigência."

Por exemplo, a Bahn deveria melhorar rapidamente a pontualidade durante a renovação da infraestrutura. Em julho, a taxa de pontualidade no tráfego de longo curso foi de apenas 62%. Wissing não especifica uma taxa exata, mas espera que a Bahn apresente figuras concretas. O objetivo é alcançar um "nível internacional de pontualidade".

Melhor Utilização dos Trens

Em um relatório do ministério, é afirmado que o tráfego de longo curso da DB deve fazer melhor uso de seus trens para alcançar operações econômicas e sustentáveis. Se isso será feito através de preços atraentes para trens pouco utilizados ou adquirindo novos clientes empresariais é responsabilidade do conselho da Bahn. Wissing se opõe a fechamentos de trilhos.

Bahn já Inicia Medidas de Austeridade

A Bahn começou a implementar um plano de austeridade. Nos próximos anos, cerca de 30.000 empregos serão cortados. As operações de trens não serão afetadas inicialmente, mas também serão necessárias economias no médio e longo prazo.

"O primeiro semestre revelou as fraquezas do sistema ferroviário da Alemanha e nossos próprios problemas", afirmou a empresa na terça-feira. A Bahn confirmou o desenvolvimento de um conceito de reestruturação. "O conselho apresentará um programa abrangente para a reestruturação da DB dentro dos próximos três anos e o compartilhará com o conselho de supervisão no meio de setembro", disse uma porta-voz após solicitação. "Estamos nos concentrando na renovação da infraestrutura, na situação operacional e na situação econômica".

Com o programa, será lançado o alicerce para "voltar ao caminho de crescimento de nossa estratégia 'Rail Strong' até 2027 e alcançar os objetivos políticos de transporte combinados com o governo", disse a porta-voz. Esses objetivos incluem, entre outros, dobrar o número de passageiros até 2030 em comparação com 2015 e lidar com cerca de 25% do tráfego de carga da Alemanha por ferrovia.

Wissing prefere estruturas mais enxutas

Wissing não comentou se os cortes de empregos planejados anteriormente na ferrovia são suficientes. Isso não é papel do proprietário. O relatório do ministério afirma que a ferrovia deve eliminar estruturas duplicadas e melhorar sua "produtividade do trabalho" novamente. Investimentos fora da renovação da infraestrutura devem ser examinados. Os projetos devem ser concluídos dentro do quadro de tempo e orçamento originalmente prometidos. Em operações cotidianas, devem ser usadas soluções digitais para aliviar os funcionários e aumentar a amigabilidade com o cliente.

Verdes Remanescem Céticos

O parceiro de coalizão Verde ofereceu uma resposta cética. O especialista em ferrovias Matthias Gastel descreveu as demandas de Wissing como uma "combinação de verdades auto-evidentes, populismo, contradições e formulações vagas". O parlamento espera que o Ministério Federal cumpra suas promessas de longo prazo, afirmou Gastel, como a "Lei Ferroviária Moderna", que poderia abordar o financiamento da digitalização.

A especialista em trânsito da Greenpeace, Lena Donat, disse que a ferrovia também deve melhorar internamente. "Mas sua oferta só melhorará permanentemente com financiamento assegurado a longo prazo", afirmou ela. Ela defendeu um fundo anual de ferrovia, como na Suíça.

A União Europeia poderia potencialmente fornecer financiamento ou apoio para auxiliar nos esforços de reestruturação da Deutsche Bahn, já que demonstrou interesse em melhorar a infraestrutura ferroviária e a sustentabilidade da Europa como um todo.

Dado o compromisso da União Europeia com a promoção dos transportes sustentáveis, seria benéfico para a Deutsche Bahn alinhar seu plano de reestruturação com os objetivos da União, como a redução das emissões de carbono e a melhoria da conectividade entre os estados-membros.

