- Impressionante exibição no palco do Lido

Na quarta-feira à noite em Veneza, o 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza sedia a estreia grandiosa de "Joker: Folie à Deux", a muito aguardada sequência do sucesso de 2019 "Joker". Durante a conferência de imprensa e sessão de fotos da tarde na Lido, a sensação pop e atriz Lady Gaga (38) roubou a cena.

A Entrada Estilosa de Lady Gaga em Veneza

Nascida Stefani Germanotta, Lady Gaga fez uma entrada marcante em um vestido de veludo preto de mangas compridas com mangas volumosas e um beret preto na moda. Ela se juntou ao elenco, incluindo Joaquin Phoenix (49), o ator premiado com o Oscar que interpretou o Coringa, e o diretor Todd Phillips (53). Phoenix optou por um visual casual com calças pretas, uma camiseta branca e tênis, enquanto Phillips usava um terno afiado e uma camisa branca aberta.

"Joker" alcançou seu sucesso global no Festival de Cinema de Veneza de 2019, onde foi agraciado com o Leão de Ouro, o maior prêmio do festival. Em seguida, recebeu dois Oscars. Até não muito tempo atrás, "Joker" detinha o título de filme com classificação R mais rentável mundialmente. No entanto, esse título foi posteriormente conquistado pelo filme da Marvel "Deadpool & Wolverine" no verão de 2024.

O Que Esperar em "Joker 2"

Em "Joker: Folie à Deux", Arthur Fleck (interpretado por Phoenix) se encontra na notória Prisão de Arkham, da cidade de Gotham, para os criminosos insanos. Lá, ele cruza com seu companheiro de cela Harleen Quinzel (interpretada por Gaga), lidando com suas próprias personalidades múltiplas e descobrindo sua paixão pela música, como descrito no enredo do filme. "Joker 2" está programado para ser lançado nos cinemas alemães em 3 de outubro.

