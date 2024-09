Impele a redução imediata de taxas de juros pela Reserva Federal, segundo Elizabeth Warren

Em um e-mail enviado ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na segunda-feira, a senadora democrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, e dois outros colegas do Senado, instaram o banco central dos EUA a reduzir drasticamente as taxas de juros em três quartos de ponto na próxima reunião de política monetária desta semana.

"Considerando a confiança do Fed na inflação se aproximando de sua meta de 2% e dados mostrando um crescimento mais lento no mercado de trabalho, este é o momento perfeito para implementar rapidamente cortes nas taxas", escreveu Warren no e-mail, que também foi assinado pelos senadores Sheldon Whitehouse e John Hickenlooper.

Investidores dos mercados financeiros estão apostando em uma chance zero de uma redução tão significativa nas taxas, e nenhum dos principais oficiais do Fed expressou apoio a esse movimento.

No entanto, Warren, uma crítica vocal de Powell, alega que o Fed está causando danos desnecessários ao mercado de trabalho ao manter as taxas de juros em níveis não vistos em duas décadas.

"Chegou a hora do Fed baixar as taxas de juros. Na verdade, pode ser tarde demais: seus atrasos ameaçaram a economia e deixaram o Fed correndo atrás", escreveram os legisladores, apontando para um crescimento mais lento no mercado de trabalho e uma taxa de desemprego mais alta.

No e-mail, Warren e seus colegas se referiram aos avisos de Bill Dudley, ex-presidente do Federal Reserve Bank of New York, que disse que "atrasos aumentam desnecessariamente o risco" de uma recessão.

Mesmo Dudley, quando questionado sobre a carta liderada por Warren, descartou a ideia de uma grande redução nesta semana.

"Não vai acontecer", disse Dudley ao CNN em um e-mail na segunda-feira. "Menos ainda, dado que vem de um partido. Por que o Fed faria isso?"

Embora alguns economistas e investidores da Wall Street estejam defendendo uma redução significativa de meio ponto nas taxas de juros, poucos, se é que algum, apoiaram um corte gigante como o proposto pelos democratas do Senado.

Cortes tão rápidos poderiam assustar investidores e economistas já agitados, levantando questões como: "O que o Fed sabe que nós não sabemos?"

O Fed costuma cortar as taxas de juros em apenas um quarto de ponto, embora em emergências tenha optado por medidas mais drásticas.

Por exemplo, no início de 2008, o Fed reduziu as taxas de juros em três quartos de ponto ou mais em três ocasiões separadas. Notavelmente, esses foram os meses que levaram à pior crise financeira desde a Grande Depressão.

Da mesma forma, o último corte de taxa do Fed foi uma grande redução: em março de 2008, com os mercados financeiros em pânico devido ao Covid, o Fed liderado por Powell reduziu as taxas em um ponto cheio.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group na segunda-feira, há uma chance de 100% de que o Fed reduzirá as taxas de juros na quarta-feira. Os mercados de futuros preveem uma chance de 37% de um corte menor de um quarto de ponto e uma chance de 63% de um corte de meio ponto, mas não há chance de um corte de três quartos de ponto cotada.

David Kelly, estrategista global chefe da JPMorgan Asset Management, aconselhou o Fed a proceder com cautela ao reduzir as taxas de juros.

"Reduzir as taxas de juros a curto prazo de um nível alto é como mover um piano descendo uma escada", escreveu Kelly em uma nota para clientes na segunda-feira. "A operação é melhor realizada devagar e cuidadosamente."

A proposta dos senadores para reduzir as taxas de juros em três quartos de ponto é um passo drástico que vai contra as tendências atuais do mercado financeiro e os sentimentos dos oficiais do Fed. Apesar do crescimento mais lento no mercado de trabalho e da taxa de desemprego mais alta, o Fed geralmente implementa cortes nas taxas de juros de apenas um quarto de ponto.

O debate em andamento sobre os cortes nas taxas de juros na economia tem as empresas de olho nas decisões tomadas pelo Fed, já que essas mudanças podem ter um impacto significativo em suas operações e lucratividade.

Leia também: