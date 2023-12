Iga Swiatek, número 1 do mundo, apura-se para a final do Open de França com a vitória sobre Daria Kasatkina

A série de 34 vitórias consecutivas de Swiatek é a mais longa série invicta no circuito feminino desde a série de 34 vitórias consecutivas de Serena Williamsem 2013. Se Swiatek vencer a final, igualará o recorde do século XXI de Venus Williams de 35 vitórias consecutivas, estabelecido em 2000.

Na sua última vitória, a jovem de 21 anos derrotou a cabeça de série número 20, Daria Kasatkina, por 6-2 e 6-1, em uma hora e quatro minutos, para chegar à sua segunda final do Open de França, onde vai defrontar Coco Gauff ou Martina Trevisan.

A polaca conquistou o seu primeiro título do Grand Slam em Roland Garros em 2020, quando derrotou Sofia Kenin por 6-4 6-1.

"Tento tratar todos os jogos da mesma forma", disse Swiatek após o jogo. "Se me apercebo que é um dos maiores jogos da época, fico stressada, por isso tento concentrar-me apenas numa tarefa e ouço música."

Era a quarta vez que estas duas jogadoras se defrontavam este ano e, nas três ocasiões anteriores, Swiatek tinha saído vencedora.

Inicialmente, Kasatkina acompanhou o ritmo do fenómeno polaco, chegando a estar 2-2 no primeiro set, antes de Swiatek ganhar 10 dos 11 jogos seguintes para selar o encontro.

O seu domínio foi tal que a número 1 do mundo perdeu apenas dois pontos no seu primeiro serviço durante o primeiro set, enquanto Kasatkina, que não tinha perdido um set em todo o torneio, viu o seu forehand ceder sob pressão e sofreu 24 erros não forçados.

No total, Swiatek concedeu apenas 11 pontos no seu serviço em todo o encontro, quatro dos quais no único jogo em que foi quebrada. O saque de Kasatkina não foi tão bom e foi quebrado cinco vezes durante a partida.

"É mais fácil jogar jogos com este tipo de apoio", disse Swiatek perante uma multidão animada na Philippe-Chatrier. "Tive-o em todos os sítios onde joguei este ano.

"Ainda me surpreende, porque quando comecei, logo a seguir ao meu primeiro ano, era a Covid e não tinha a certeza de quantos polacos viriam, por isso ainda me surpreende."

A final feminina em Roland Garros está marcada para sábado.

Fonte: edition.cnn.com