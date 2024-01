Iga Swiatek: a jovem de 21 anos que pode quebrar o recorde de vitórias de Serena Williams

Swiatek, que fez 21 anos na terça-feira, ganhou o seu primeiro título de Grand Slam há dois anos em Roland Garros. Agora, com uma série de vitórias em 32 jogos e a mais longa série invicta no circuito feminino desde que Williams conseguiu 34 vitórias consecutivas em 2013, é a favorita para vencer o Open de França deste ano.

Mas a estrela polaca não se deixa intimidar pela pressão.

"Não vale a pena pensar: 'Oh, esta série está a ficar longa. Quando é que vou perder? Ou, não sei, será que é possível ganhar tantos jogos?", disse ela ao WTA Insider Podcast.

"Eu simplesmente não penso nisso. Sinceramente, acredito que o céu é o limite e que posso ir ainda mais longe.

"Esse tipo de atitude de olhar para a frente e não pensar no que já aconteceu ajudou-me muito, porque também estou a poupar energia ao não fazer isso. Estou muito orgulhosa de mim própria", acrescentou.

Mas nem sempre é fácil para Swiatek, cuja série de vitórias esteve ameaçada no Open de França na segunda-feira.

Ela derrotou a adolescente chinesa Zheng Qinwen na quarta ronda, mas não antes de Zheng ter tirado um set à número 1 do mundo.

Zheng, de 19 anos, parecia estar no caminho certo para uma grande reviravolta quando venceu o primeiro set no tiebreak, antes de Swiatek assumir o controlo e vencer por 6-7(5) 6-0 6-2, obtendo a sua 32ª vitória consecutiva.

"Não foi fácil encontrar soluções, encontrar outras tácticas e fazer algo diferente, porque não tinha a certeza do que estava a fazer mal", disse.

Swiatek começou a reagrupar-se de uma forma pouco ortodoxa, optando por cantar Dua Lipa na sua cabeça em vez de se concentrar nas "coisas técnicas".

"Não é a primeira vez. Estou sempre a cantar qualquer coisa", revelou.

Uma tradição familiar

O desporto está presente na família de Swiatek, com o seu pai a remar pela Polónia nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988.

"Acho que estamos sempre concentrados no trabalho por causa dele, porque ele tinha grandes expectativas de que tirássemos boas notas e fizéssemos bons treinos", disse ela anteriormente à CNN.

"Por vezes, essas expectativas não são boas porque são uma pressão para uma criança, mas, no meu caso, acho que me ajudou muito porque aprendi a ser profissional.

"A minha irmã lesionou-se quando tinha 15 anos e deixou de jogar ténis, mas tem um cérebro fantástico e está a estudar muito bem, por isso acho que ambas vamos ser bem sucedidas."

O domínio de Swiatek surge numa altura em que não há um adversário claro para a sua série de vitórias.

Ashleigh Barty, que dominava todas as superfícies, tendo ganho Wimbledon, o Open de França e o Open da Austrália, retirou-se subitamente do ténis no início deste ano, aos 25 anos.

A vitória na capital francesa também faria de Swiatek a primeira mulher a ganhar seis torneios consecutivos desde que Justine Henin o fez entre 2007 e 2008.

"Acho que a chave vai ser fazer as mesmas coisas que fiz antes. Neste momento, nestes torneios, já enfrentei muita pressão. Por isso, espero que o tipo diferente de pressão que temos num Grand Slam não me sobrecarregue", disse ela ao podcast WTA Insider.

"Mas estou a tentar aceitar que a série um dia vai acabar. É física e mentalmente difícil continuar a fazer o mesmo trabalho todas as semanas, porque também somos humanos.

"Por isso, vou tentar encontrar um pouco mais de distância e tratar o Grand Slam como qualquer outro torneio, talvez aproveitando um pouco mais o que está à minha volta - aproveitando o facto de termos um dia de folga entre os jogos, porque aqui foi muito intenso e nem sequer cheguei a ver Roma. Por isso, em Paris, espero que seja diferente".

Ben Church e Aimee Lewis contribuíram com reportagens.

