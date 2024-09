Próximos "Senhor dos Anéis" Cinematográficos Sequels - Ian McKellen vai retomar o seu papel como o encantado Gandalf?

A nova temporada de "Os Anéis do Poder" no Amazon Prime Video deixou as pessoas em polvorosa, e elas estão recebendo atualizações sobrenaturais diretamente de Middle-earth. O lendário ator Ian McKellen (85), conhecido por seu papel como Gandalf na trilogia original e nos filmes "O Hobbit", pode estar de volta para os próximos filmes de "O Senhor dos Anéis" liderados por Andy Serkis (60). Durante uma entrevista à "Big Issue", McKellen admitiu que foi abordado para a revival, mas com a idade em jogo, há um senso de urgência.

McKellen expressou sua paixão duradoura por "O Senhor dos Anéis". Ele compartilhou: "Parece que a empolgação por essa história não está diminuindo tão cedo. Recentemente me disseram que estamos tendo mais filmes de 'O Senhor dos Anéis', e eles esperam que eu retorne como Gandalf novamente". No entanto, ele ainda está no escuro sobre os detalhes: "Quanto a quando e como a trama se desenrola, estou no escuro. O roteiro ainda não foi escrito, então eles precisam agir rápido".

A carreira de atuação de McKellen, mesmo aos 85 anos, parece estar longe do fim. Ele havia mencionado anteriormente em uma entrevista no "BBC Breakfast" que pretendia continuar atuando enquanto suas funções físicas permitirem.

Recentemente, a Warner Bros. nos surpreendeu ao anunciar novos filmes no universo de "O Senhor dos Anéis", com o primeiro marcado para 2026. "A Caça a Gollum" e suas sequências se concentrarão novamente em Gollum, interpretado por Andy Serkis. Serkis também fará sua estreia como diretor, enquanto Peter Jackson (62), que havia dirigido "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit", servirá como consultor. Jackson colaborará com os roteiristas da Nova Zelândia Fran Walsh (65) e Philippa Boyens (62) no roteiro do primeiro filme de Gollum.

Eles expressaram sua empolgação em um comunicado de maio: "Fazer parte de Middle-earth novamente com nosso amigo Andy Serkis, que ainda tem uma conta a acertar com Gollum, é uma honra e um privilégio! Como fãs da extensa mitologia de J.R.R. Tolkien, estamos orgulhosos de trabalhar em outra aventura épica!".

Além disso, "O Senhor dos Anéis: A Batalha dos Rohirrim", dirigido por Kenji Kamiyama (58), será lançado mais tarde neste ano, em 12 de dezembro. Ambientado 260 anos antes de "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres", é um pré-

Leia também: