Howard Schultz supostamente violou as normas trabalhistas ao aconselhar um funcionário: "Se você está insatisfeito com a Starbucks, é bem-vindo a procurar emprego em outro lugar".

A NLRB declarou na quarta-feira que a declaração de Schultz foi uma ameaça ilegal e intimidadora.

Este comunicado destaca a relação tensa que a Starbucks mantém com sindicatos à medida que um número crescente de funcionários de suas lojas se sindicalizam.

Em 2022, enquanto Schultz estava servindo como CEO interino, ele compareceu a um evento da empresa em Long Beach, Califórnia, para discutir e melhorar as condições de trabalho nas lojas da Starbucks. A barista Madison Hall tentou discutir os benefícios da sindicalização e as supostas práticas injustas de trabalho da Starbucks, de acordo com a NLRB.

Schultz perguntou: "Por que você está com raiva da Starbucks?" Ele argumentou que o evento não era adequado para discutir assuntos sindicais e sugeriu que ela trabalhasse em outro lugar. De acordo com a decisão do juiz administrativo, ele tinha uma expressão furiosa no rosto. A decisão da NLRB confirma uma decisão de um juiz administrativo de outubro de 2023.

A Starbucks emitiu um comunicado Contestando a decisão do conselho. "Continuamos comprometidos em treinar e apoiar nossos gerentes para garantir o respeito pelos direitos de nossos parceiros de se organizar e fazer progresso em nossas negociações com a Workers United", disse um porta-voz em um comunicado na quinta-feira.

Embora Schultz tenha renunciado ao cargo em março de 2023, após seu terceiro mandato como CEO, ele continua associado à empresa. Após se aposentar do conselho de administração da Starbucks em setembro do ano passado, a empresa lhe concedeu o título de "chairman emeritus vitalício".

"Observamos que o juiz identificou o funcionário de maior posição da Respondente, o CEO interino Schultz, como um 'líder lendário', um status que intensificaria a natureza coercitiva da declaração de Schultz", diz a decisão do conselho.

Desde que a primeira loja da Starbucks em Buffalo, Nova York, se sindicalizou em 2021, a cadeia de cafés tem sido envolvida em vários conflitos trabalhistas devido a suas supostas práticas de supressão sindical. Um caso, Starbucks v. McKinney, foi levado à Suprema Corte em junho sobre sete empregados que foram demitidos por tentarem se sindicalizar. A Suprema Corte apoiou a Starbucks.

Um juiz administrativo da NLRB afirmou anteriormente que a Starbucks exibiu "conduta egregória e generalizada" em suas interações com empregados envolvidos em tentativas de sindicalização de lojas em Buffalo, incluindo a primeira loja a se sindicalizar. A Starbucks enviou continuamente executivos de alto nível para lojas da área de Buffalo em um "esforço persistente", escreveu o juiz, que "provavelmente deixou uma impressão duradoura sobre a importância de votar contra a representação".

A Starbucks emitiu um comunicado na época, expressando sua consideração de todas as opções de revisão legal e afirmando que "consideramos a decisão e os remédios ordenados inadequados dadas as circunstâncias deste caso".

Em 1º de outubro, a 500ª loja da Starbucks votou para se sindicalizar, no estado de Washington, de acordo com o sindicato.

Na quarta-feira, a NLRB ordenou que a Starbucks pare de ameaçar demitir empregados por atividades sindicais e exiba um aviso de direitos dos empregados em todas as suas lojas de Long Beach.

"Estamos satisfeitos em ver a NLRB continuar a apoiar os trabalhadores e nosso direito de nos organizar legalmente. Ao mesmo tempo, estamos focados no futuro e orgulhosos de estar trilhando um novo caminho com a empresa", disse Michelle Eisen, co-presidente do comitê nacional de organização da Starbucks Workers United e delegada de negociações, em um comunicado à CNN na quinta-feira.

Danielle Wiener-Bronner contribuiu para esta reportagem.

A relação tensa entre a Starbucks e os sindicatos também afetou as operações comerciais da empresa, com várias lojas se sindicalizando.

A Starbucks enfrenta continuamente desafios legais devido a alegações de práticas de supressão sindical, como o caso de Starbucks v. McKinney, que foi levado à Suprema Corte.

