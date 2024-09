- Hospitalização do principal acusado no julgamento de estupro

Adiamento do Julgamento de Dominique P. em Caso de Estupro em Avignon, França

O julgamento de Dominique P., principal acusado no caso de estupro na cidade francesa de Avignon, foi temporariamente suspenso. Dominique, de 71 anos, foi hospitalizado, como anunciou seu advogado. O juiz Arata ordenou um exame médico obrigatório. O réu teria deixado o tribunal no dia anterior devido a supostas dores abdominais.

A advogada Zavarro descartou especulações de que Dominique estava fugindo do julgamento. "Ele tem expressado consistentemente sua intenção de comparecer e testemunhar", afirmou. O juiz sugeriu que o julgamento poderia ser adiado "até que sua saúde melhore". Os advogados da ex-esposa concordaram com essa decisão. Nem Gisele P., nem seus filhos queriam testemunhar em sua ausência.

"Um comportamento viciado"

O francês, que teria drogado sua esposa com remédios para dormir e a oferecido a estranhos para estupro por anos, estava prestes a testemunhar pela primeira vez na terça-feira. Especialistas o caracterizaram como "egoísta" e "manipulador". Ele reconheceu seu abuso involuntário de sua esposa divorciada, Gisele P., além de outros. Ele se referiu a isso como "um comportamento viciado".

Gisele P. havia contado sua história no tribunal na semana anterior, descrevendo suas experiências com lapsos de memória inexplicáveis e problemas ginecológicos por anos antes de descobrir as ações de seu marido. Investigações sobre outro crime levaram as autoridades a descobrirem aproximadamente 4.000 imagens e vídeos dela sendo estuprada enquanto estava inconsciente.

