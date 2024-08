- Homicídio na Utopia de Férias - Tragédia para o herdeiro da estrela de cinema

Saída Emocional do Tribunal de Koh Samui

Deixando o Tribunal Regional de Koh Samui com emoções evidentes, o ator espanhol Rodolfo Sancho falou apenas com jornalistas espanhóis: "Agora é tudo sobre continuar a luta, sempre continuar a luta." Momentos antes, seu filho de 30 anos havia recebido uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato de um cirurgião plástico colombiano neste paraíso tropical. Repórteres e equipes de câmeras da Espanha, Colômbia e de vários outros países estavam presentes para o veredito.

Influenciador das Redes Sociais Condenado

Daniel Sancho, o cozinheiro de 30 anos e personalidade influente das redes sociais com longos cabelos loiros escuros, foi considerado culpado após um ano da morte do colombiano de 44 anos, como relatado pela RTVE e outras mídias, bem como pela equipe jurídica de Sancho. Ele também é obrigado a pagar à família da vítima 4 milhões de bahts (aproximadamente 105.000 euros) em compensação.

Um recurso pode ser apresentado contra o veredito ao Tribunal de Apelação e, ultimately, ao Supremo Tribunal da Tailândia. A equipe jurídica de Sancho declarou sua intenção de recorrer da decisão. "Recorreremos. Não esperávamos um veredito tão severo", declarou a advogada Carmen Balgafon aos jornalistas. No entanto, Sancho poderia ter recebido uma sentença de morte. Rodolfo Sancho, com uma carreira de atuação de 20 anos, incluindo o thriller "O Homem de Roma - O Código do Vaticano", permaneceu em silêncio sobre o veredito.

Assassinato do Empresário Alemão Antes do Incident

O ato violento causou indignação na Tailândia no ano passado, inclusive porque ocorreu apenas um mês após o corpo de um empresário alemão ser encontrado na cidade balneária de Pattaya.

Em Koh Phangan, popular entre os festeiros e uma ilha vizinha a Koh Samui, foram encontrados os restos mortais do cirurgião plástico colombiano no início de agosto de 2023. Entre outras coisas, o crânio foi encontrado em sacos de lixo, e outras partes do corpo foram recuperadas do mar. Logo após denunciar seu amigo colombiano como desaparecido, Daniel Sancho foi preso como suspeito.

Sancho foi considerado culpado de assassinato premeditado, desmembramento e ocultação de cadáver, bem como destruição de evidências. Sua sentença não foi de morte foi atribuída à sua cooperação com as autoridades tailandesas, de acordo com a RTVE. Ele manteve sua inocência do assassinato premeditado, alegando que o colombiano morreu em uma briga, mas admitiu várias outras acusações.

Assassinato e Desmembramento na Praia, Pós-Festa

O ato é dito ter ocorrido em 2 de agosto em uma cabana perto da praia, onde a polícia encontrou vestígios do sangue da vítima. No dia seguinte, o espanhol foi filmado por câmeras de rua dirigindo uma motocicleta com uma grande bolsa esportiva, presumivelmente carregando partes do corpo desmembrado para a praia.

Antes do incidente, o espanhol havia comprado serras, facas de açougueiro, sacos de lixo, produtos de limpeza, luvas de borracha e lã de aço inoxidável, segundo a mídia espanhola na época, citando investigadores. Câmeras de vigilância de um supermercado o capturaram em 1º de agosto. Com um caiaque alugado, Sancho é acusado de ter descartado partes do corpo no mar. Depois, ele teria comemorado uma festa da lua cheia na praia com amigos, pouco antes de sua prisão.

O 'Tribunal de Primeira Instância' condenou Daniel Sancho à prisão perpétua pelo assassinato do cirurgião plástico colombiano. Em antecipação a um recurso, a equipe jurídica de Sancho declarou: "Recorreremos. Não esperávamos um veredito tão severo", referindo-se ao julgamento feito pelo 'Tribunal de Primeira Instância'.

