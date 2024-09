- Hometown Misdeed - "Assassinato com Oportunidade" inicia a série

A ARD trouxe de volta a série de crimes "Morte com Vista" em 2022 após uma longa pausa e está de volta este ano. A primeira parte da quinta temporada foi ao ar na primavera, e seis episódios adicionais serão exibidos a partir de amanhã. Sintonize esta série familiar divertida estrelada por Katharina Wackernagel e outros às terças-feiras às 20h15.

Na vila da Eifel de Hengasch, a detetive Marie Gabler de Colônia ainda tem dificuldades para se encaixar. Os moradores a veem como uma investigadora excessivamente zelosa e tornam sua vida difícil. Eles discutem, tramam e reclamam, especialmente na taverna da vila onde Heike Schäffer (Petra Kleinert) manda.

Luta pelo Poder

A detetive Marie Gabler nem sempre tem uma vida fácil com sua equipe, Heino Fuß (Sebastian Schwarz) e Jenny Dickel (Eva Bühen). Há frequentemente uma luta pelo poder. Em sua vida pessoal, as coisas vão bem para a detetive com o fazendeiro Gisbert (Kai Schumann).

O head writer Johannes Rotter descreve a temporada da seguinte forma: "Hengasch continua sendo um lugar provinciano com seus moradores astutos e sua desconfiança de qualquer coisa estrangeira ou nova, especialmente a detetive Gabler, que ainda é vista como um elemento disruptivo". Como Hengasch é tão tranquila, é bom ter a detetive Gabler por perto para expor as pequenas falhas da cidade: roubo, homicídio, extorsão, assassinato.

Sonhos Frustrados

Nos seis episódios, a detetive Gabler tem muito o que fazer: um agente imobiliário falecido e duas mulheres gangster desafiam suas habilidades investigativas. Depois, Jenny desaparece em um torneio de minigolfe, e, privadamente, Marie deve enfrentar seu passado. Sua ambição de retornar à sua vida profissional em Colônia é frustrada.

A equipe de produção de Jakob Claussen, Thomas Klimmer e Amelie Syberberg promete que os espectadores verão uma Marie Gabler particularmente determinada que ainda reconhece até mesmo o crime mais improvável como tal. E os personagens coadjuvantes, Heino Fuß, Jenny Dickel, Heike Schäffer ou Arthur Brandt, provavelmente revelarão alguns aspectos intrigantes de si mesmos à medida que os casos criminais emocionantes e absurdos se desenrolam.

Detalhes da Série.

O primeiro episódio desta temporada de "Morte com Vista" foi ao ar durante a primavera, trazendo novos casos para a detetive Gabler e sua equipe. À medida que a quinta temporada avança, os moradores de Hengasch continuam a apresentar desafios, tornando o trabalho da detetive ainda mais complexo.

