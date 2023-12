Holger Rune vence Novak Djokovic no chuvoso confronto dos quartos de final do Open de Itália

Rune, de 20 anos, venceu em condições húmidas, uma vez que a chuva continua a afetar os jogos em Roma, vencendo por 6-2 4-6 6-2 e alcançando a sua segunda vitória consecutiva sobre Djokovic, depois da vitória na final do Masters de Paris em novembro.

Esta será a primeira vez desde 2004 que nem Djokovic nem Rafael Nadal estarão na final do Open de Itália, de acordo com a ATP.

"É realmente uma grande vitória para mim", disse Rune, número 7 do mundo, à ATP Tour. "Obviamente que também o fiz no ano passado em Paris, mas todos os jogos são um enorme desafio para mim quando jogo contra o Novak. Ele é um dos melhores que já jogaram este jogo.

"Sabia que tinha de estar no meu melhor... e hoje estive. Estou muito orgulhoso de mim próprio e desfrutei de todos os momentos. Mantenho-me humilde, claro. Tenho muito para conquistar. Acho que se deve ser sempre humilde. Acho que sou, espero que sim e espero que as pessoas me vejam dessa forma.

"Sou um grande lutador em campo e dou tudo por tudo nos meus jogos. Estou muito orgulhoso por ter conseguido a vitória hoje. Tive de lutar muito e jogar o meu melhor ténis. O mérito é todo do Novak, sou um grande fã dele. Ele é uma grande inspiração e desejo-lhe as maiores felicidades".

A derrota marca mais um torneio dececionante em terra batida para Djokovic, que não conseguiu passar dos quartos de final nos seus três eventos na superfície vermelha antes do Open de França, que começa a 28 de maio.

O sérvio, seis vezes campeão em Roma, também parecia estar a debater-se fisicamente durante o jogo e precisou de um intervalo médico antes de vencer o segundo set após um atraso devido à chuva.

Djokovic estava a fazer o seu regresso ao court após a sua ausência do recente Open de Madrid devido a uma lesão no cotovelo e o 22 vezes campeão do Grand Slam ainda parecia estar muito abaixo do seu melhor.

No entanto, há que reconhecer o mérito de Rune por uma atuação brilhante, que irá cimentar o seu lugar entre os candidatos ao título em Roland Garros.

O dinamarquês, que está a disputar o seu primeiro Open de Itália, vai defrontar Casper Ruud ou Francisco Cerundolo nas meias-finais, enquanto o jovem de 20 anos procura o segundo título de Masters 1000 da carreira.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com