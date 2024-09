- Hoje, muitos empreendedores consideram a Geração Z como exigindo salários excessivamente altos.

Em vários setores, a escassez de trabalhadores tem sido um desafio significativo por um longo período. As empresas disputam ferozmente pela nova geração de talentos que emerge dos programas de treinamento e ingressa no mercado de trabalho, enquanto os baby boomers vão se aposentando gradualmente. De acordo com a especialista em RH Eva Stock, "Aqueles que não apostam na Geração Z agora logo verão sua organização sem uma força de trabalho."

A Geração Z, composta por indivíduos nascidos entre o final dos anos 90 e 2010, é a primeira geração a passar toda a sua infância na era digital. Uma pesquisa realizada pela Job Teaser e pela EDHEC Business School indica que muitos dessa geração têm objetivos e preferências específicos no processo de contratação. No entanto, os departamentos de RH frequentemente encontram dificuldades em encontrar candidatos adequados, principalmente devido às expectativas salariais desalinhadas.

Segundo a pesquisa, mais de um terço dos profissionais de RH teve mais dificuldades para recrutar jovens talentos nos últimos três anos. Os principais obstáculos foram a falta de candidatos qualificados (55%) e expectativas salariais irrealistas (46%). A falta de adaptabilidade (40%) e de experiência (36%) também são problemas.

Apesar dos desafios, os jovens profissionais são essenciais para o crescimento a longo prazo de uma empresa. Quase todos os gerentes de RH consideram fundamental contratar eles neste ano em comparação ao ano passado, mesmo que os recursos financeiros nem sempre estejam alinhados. Como Stock, da agência de tecnologia Comspace, destaca, enquanto os profissionais experientes podem parecer a melhor opção a curto prazo, os talentos jovens são essenciais para alcançar o sucesso a longo prazo.

Para atraí-los, as empresas devem enfatizar a figura salarial nos anúncios de emprego (49%) e buscar um processo de recrutamento rápido com entrevistas mínimas (43%), de acordo com os resultados da pesquisa. Esses aspectos foram especialmente atrativos para indivíduos entre 18 e 30 anos.

Por outro lado, quase metade dos respondentes citou a falta de proximidade com a equipe de recrutamento e a falta de transparência salarial como razões para abandonar o processo de aplicação. Um processo de tomada de decisão prolongado pela empresa também foi percebido negativamente. Na opinião dos jovens candidatos, o processo de aplicação não deve demorar mais de 20 dias.

Mais da metade dos gerentes de RH admitiu "ghostar" candidatos - deixar de entrar em contato durante o processo de aplicação. Entre os estudantes e jovens profissionais, essa figura chegou a quase três quartos. Experiências negativas no processo de aplicação podem ter consequências prejudiciais para as empresas: 69% dos jovens candidatos com experiências negativas afirmaram que a reputação da empresa havia piorado para eles.

No total, cerca de 2000 pessoas participaram da pesquisa na Alemanha, de maio a junho de 2024. Cerca de 1200 dos participantes tinham entre 18 e 30 anos e eram estudantes e jovens profissionais, enquanto mais de 700 eram gerentes de RH de empresas com pelo menos dez empregados. As amostras foram diversas, representando a distribuição de gênero e regional da população, bem como o tamanho das empresas.

A pesquisa mostrou que os jovens candidatos têm expectativas claras para suas carreiras: cerca de três quartos entendem suas preferências, forças e fraquezas, e a indústria em que querem trabalhar. Cerca de 70% também conhecem as oportunidades de carreira na posição preferida.

No entanto, os jovens respondentes encontraram dificuldades em estimar sua expectativa salarial: 41% dos estudantes e 34% dos formados em universidades não tinham expectativas salariais.

Mais de 60% eram capazes de tornar seu currículo, carta de apresentação e certificados atraentes para os recrutadores. Eles também usam

