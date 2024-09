Hoje é o Dia Nacional do Cheeseburger: saboreie estas ofertas tentadoras!

McDonald's, a gigante do setor, está oferecendo Big Macs por 50 centavos via seu aplicativo, cerca de 45 centavos a mais do que o preço inicial de seu hambúrguer clássico em 1948. Isso faz parte de sua estratégia para reverter as vendas em queda, incluindo a extensão de sua popular refeição de valor de $5 até dezembro.

A refeição orçamentária tem sido um setor de baixo lucro com pouca lealdade do cliente. Para atrair mais negócios e fomentar clientes regulares, as cadeias começaram a oferecer grandes descontos, geralmente vinculados a seus aplicativos móveis.

E a McDonald's não está sozinha nisso. A Wendy's está oferecendo um hambúrguer de bacon júnior por um centavo até 22 de setembro, apenas se você fizer outra compra em seu aplicativo. Da mesma forma, o Burger King está dando um hambúrguer de queijo grátis para compras acima de $1 via seu aplicativo.

Mesmo as cadeias menores estão seguindo o exemplo. A Jack in the Box está oferecendo um Jumbo Jack cheeseburger por $1 de compra em seu aplicativo, enquanto a Carl's Jr. está oferecendo um double cheeseburger meio preço em seu aplicativo. A White Castle está oferecendo uma promoção de comprar um, pegar um em seus Cheese Sliders através de seu aplicativo com o código "SAYCHEESE".

A Smashburger, que recentemente reformulou seu logotipo e cardápio, está vendendo hambúrgueres de queijo por $5 (normalmente acima de $7) usando o código “BURGERDAY” em seu aplicativo ou na loja, e eles até estão oferecendo uma alternativa vegetariana. Eles também estão fornecendo um cupom de "visita de retorno" de 50% de desconto em qualquer hambúrguer ou sanduíche em sua próxima visita se você fizer o pedido.

Os hambúrgueres caros da McDonald's têm sido uma fonte de críticas e um reflexo dos preços crescentes da comida rápida. Joe Erlinger, presidente da McDonald's USA, escreveu uma carta aberta no site da empresa em maio, enfatizando a importância de evitar aumentos aleatórios de preço que prejudicam a reputação da empresa. Ele também apontou que os preços não aumentaram tanto quanto as pessoas pensam.

No entanto, os clientes começaram a evitar as cadeias de fast food, optando por estabelecimentos de refeição casual como Applebee's e Chili's, que muitos acreditam oferecer melhor valor.

Como resultado, os descontos são de extrema importância para as empresas de fast food no momento para atrair os clientes de volta.

