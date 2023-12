Hideki Matsuyama recebe a primeira desqualificação do PGA Tour por marcações ilegais nos tacos

O golfista japonês, vencedor do Masters em 2021, foi excluído do evento do PGA Tour no Muirfield Village Golf, em Ohio, no 10º tee, depois de se ter verificado que uma substância branca, semelhante a uma tinta, aplicada na face do seu taco 3, violava as regras do equipamento.

É a primeira vez que Matsuyama, 12º classificado do ranking mundial, é desqualificado de um evento do PGA Tour, no torneio em que conseguiu a primeira das suas oito vitórias no PGA Tour em 2014.

O árbitro principal e diretor do torneio sénior do PGA Tour, Steve Rintoul, disse que os responsáveis tiveram conhecimento de um taco potencialmente "não conforme" após o tee-off inicial de Matsuyama e falaram com o jogador de 30 anos para confirmar que o tinha utilizado.

"Ele foi muito honesto e direto sobre o assunto", disse Rintoul, que falou pessoalmente com Matsuyama no quinto fairway, de acordo com o site do PGA Tour.

As marcas foram aplicadas por um jogador da equipa japonesa para ajudar no alinhamento, disse Rintoul. Embora não seja uma violação das regras adicionar pequenas marcas de sharpie para ajudar no alinhamento, é quando se considera que "afecta indevidamente o desempenho de uma bola", explicou o árbitro.

"O que foi feito com aquela substância, que é muito parecida com uma substância para apagar que usaríamos em casa, foi uma codificação não apenas nas ranhuras, mas era muito espessa ao longo da face", disse Rintoul à NBC Sports.

"Agora, ele aplicou uma substância na face, o que torna o taco não-conforme... um jogador é desqualificado se usar um taco não-conforme."

Depois de ter batido 39 pancadas nos primeiros nove buracos, Matsuyama foi informado da sua desqualificação no 10º tee.

"Não vou dizer que ele estava à espera, mas não foi uma surpresa tão grande como teria sido se fosse desconhecido", disse Rintoul.

Matsuyama procurava a sua segunda vitória no PGA Tour de 2022, depois de ter triunfado no Sony Open, no Havai, em janeiro.

DeChambeau de novo em ação

Seis jogadores de golfe estão empatados na liderança com 5 abaixo de 67 após a ação de quinta-feira, o número mais elevado de sempre após uma ronda de abertura no Torneio Memorial.

O trio americano Luke List, Davis Riley e Cameron Young está empatado com o canadiano Mackenzie Hughes, o australiano Cameron Smith e o sul-coreano Lee Kyoung-Hoon.

Bryson DeChambeau bateu um 4-over 76 na sua primeira volta de golfe desde o Masters em abril, depois de ter sido operado ao pulso após o Major.

O jogador de 28 anos lesionou a mão quando escorregou num piso de mármore enquanto jogava ténis de mesa no Saudi International em fevereiro, tendo a cirurgia feito com que perdesse o PGA Championship em maio.

Campeão do US Open em 2020 e oito vezes vencedor no PGA Tour, DeChambeau estava feliz por estar de volta ao campo, apesar de uma dura autoavaliação.

"Consegui voltar a desfrutar do golfe, apesar de ter jogado muito mal", disse aos jornalistas. "Sei que tenho muito em que trabalhar. Só o facto de poder ir para o campo e começar a desfrutar do que este jogo me deu.

"Do ponto de vista do golfe, detestei cada minuto. Mas do ponto de vista emocional, foi bom estar finalmente de volta a um ambiente competitivo."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com