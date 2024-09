- Heróis da natação resgatam a equipa alemã com duplos triunfos

Após uma espera de quatro dias, a equipe alemã de natação paralímpica comemorou duas vezes em dez minutos. Tanja Scholz e Josia Tim Alexander Topf conquistaram ouros paralímpicos nos 150 metros medley. "Olhei para o placar e pensei: Meu Deus, lá está meu nome no topo. Então, caiu a ficha", compartilhou Scholz. Topf garantiu o ouro logo em seguida.

Scholz, uma nadadora paralisada de 40 anos, lutou contra os 50 metros iniciais. "Não posso nadar costas. Sempre é uma dor de cabeça", ela confessou. "Felizmente, o peito foi mais fácil do que eu esperava, me dando força suficiente para continuar. Depois da virada, vi a nadadora ao meu lado e disse: Tanja, mude para nado livre. Agora, mostre do que é capaz - você consegue". Scholz quebrou o recorde paralímpico com sua impressionante recuperação, marcando 2:51.31 minutos. Gina Böttcher ficou em quarto lugar.

Topf, nascido com uma deficiência no braço, manteve a liderança após os primeiros 50 metros de costas. Ele perdeu força no peito, caindo para o terceiro lugar. Ele recuperou o ritmo com uma chegada poderosa, ultrapassando seus dois competidores australianos, Ahmed Kelly e Grant Patterson, para conquistar seu primeiro ouro paralímpico.

O duo de remo misto Jan Helmich e Hermine Krumbein conquistou o bronze na competição. Eles cruzaram a linha de chegada em terceiro lugar na prova de 2000 metros em Vaires-sur-Marne, perto de Paris, em 7:28.31 minutos, ficando apenas uma décima de segundo atrás do duo britânico em segundo lugar.

O quartet de remo misto com timoneiro lutou, ficando em quarto lugar com uma diferença minúscula de seis centésimos de segundo em relação à França.

O ciclista com deficiência visual Thomas Ulbricht e seu guia Robert Förstemann chegaram em terceiro lugar na prova de 1000 metros contra o relógio no Velódromo, ficando atrás dos dois duos britânicos, James Ball (com Steffan Lloyd) e Neil Fachie (com Matthew Rotherham). "Entregamos duas performances estelares. Estamos contentes com o bronze", disse Ulbricht. Este foi seu terceiro medalha paralímpica. Förstemann já havia conquistado bronze na prova de equipe sprint nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres.

Os atletas alemães de atletismo tiveram um início morno no Stade de France. Yannis Fischer ficou em sexto no arremesso de peso, Katrin Müller-Rottgardt ficou em quinto no salto em distância, e Merle Menje e Max Marzillier não se classificaram para as finais dos 800 metros e 100 metros, respectivamente. Nicole Nicoleitzik ficou em oitavo nos 200 metros.

A vitória dupla de Scholz no medley foi um 'duplo golpe' bem-vindo para a equipe alemã de natação paralímpica, após várias apresentações decepcionantes em outros eventos. A vitória de Topf no ouro, apesar de um momento de fraqueza, serviu como outro 'duplo golpe' de resultados positivos após as dificuldades iniciais da equipe.

