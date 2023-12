Hero Indian Open: Um dos buracos mais difíceis do mundo

Mas nenhum deles pode reivindicar o facto de possuir, estatisticamente, o buraco mais difícil do Tour no ano passado.

Esse é o par 4 de 461 jardas do DLF Golf and Country Club, sede do Hero Indian Open.

Com uma pontuação média de 4,6, jogou-se 0,6 pancadas acima do par do buraco. E não são apenas os números que tornam este buraco e este campo tão atractivos.

O DLF Club foi construído em 1999 no novo centro financeiro de Gurgaon, nos arredores de Deli.

Com os parques empresariais contemporâneos e os apartamentos de luxo que se ergueram nas últimas duas décadas, a cidade reflecte a modernização da Índia.

O clube de golfe ostentava originalmente um campo de 18 buracos desenhado pelo falecido e grande Arnold Palmer. Mas Palmer não pode impedir o progresso.

Os seus proprietários, Delhi Land and Finance, um dos maiores promotores imobiliários da Índia, quiseram atualizar e modernizar as suas instalações.

Em 2012, eles rasgaram nove buracos do campo de Palmer e contrataram outra lenda do jogo, Gary Player, para projetar um layout de campeonato de 18 buracos e 7.654 jardas.

"O novo campo tem grandes formas de terreno, fairways e greens ondulantes, dois grandes lagos e bunkering de estilo único", afirma Aakash Ohri, Diretor Executivo Sénior de Desenvolvimento Empresarial da DLF.

"Este campo é diferente de todos os que existem na região e constitui uma nova experiência de golfe. É agora um verdadeiro campo de campeonato classificado como um dos mais difíceis, com uma classificação de inclinação de 155".

No ano passado, começou a receber o Hero Indian Open, a primeira vez que os profissionais puseram os olhos no buraco 14.

Originalmente desenhado como um par 4 em curva de 550 jardas com um carry de 250 jardas para um fairway estreito, o European Tour foi forçado a mudar o tee para cima para medir apenas 461 jardas - tal era a dificuldade do buraco.

Quando a CNN Living Golf filmou recentemente no campo para o especial de março sobre o golfe indiano, o anfitrião Shane O'Donoghue fez bem em fazer um seis no buraco.

"É um buraco de condução intimidante a partir do tee de trás", diz ele. "Uma verdadeira besta, que exige uma tacada perfeita para a direita, para o lado esquerdo, com um pouco de fade e esperança de a colocar numa área muito estreita, onde se pode atacar o green.

"A aproximação também é muito exigente, dado o pires virado para cima de um green elevado, com desníveis que realmente valorizam uma aproximação alta que possa aterrar suavemente.

"Exige um tee shot grande, o que é arriscado, mas é a única forma de garantir uma segunda pancada com um taco elevado. É um destruidor de cartas!"

O Hero Indian Open será jogado no DLF Golf and Country Club entre 8 e 11 de março. Esperam-se pontuações elevadas no famoso 14º buraco.

