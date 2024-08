Heidenheim participando da sua expedição europeia contra o Chelsea e o lado de Erdoğan

Sorteio Empolgante para Estreantes da Liga Europa FC Heidenheim: Promovido da Bundesliga do ano passado sorteado contra o FC Chelsea, apoiado por bilionários, e Başakşehir FK, ligado à Turquia.

O FC Heidenheim estreia na Liga Europa com um sorteio fantástico, que os coloca para um confronto em casa contra os pesos pesados ingleses do FC Chelsea. O sorteio desta competição reformulada ocorreu em Mônaco. A fase de grupos da Liga Conferência começará de 3 de outubro a 19 de dezembro, com as datas exatas dos jogos ainda a serem anunciadas.

Após sua emocionante vitória por 3 a 2 na fase de playoffs de qualificação contra o BK Häcken, o FC Heidenheim teve mais uma razão para comemorar. O time de Londres, campeão da Liga dos Campeões em 2012 e 2021, visitará a região de Ostalb - a história de conto de fadas continua para Heidenheim. Além do Chelsea, o time treinado por Frank Schmidt também receberá o Olympija Ljubljana, da Eslovênia, e o FC St. Gallen, da Suíça, enquanto viaja para a Turquia para enfrentar o Başakşehir, um clube associado ao presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e seu partido AKP, o Heart of Midlothian, da Escócia, e o FC Paphos, do Chipre.

Final da Liga Conferência em Wrocław

Da mesma forma que a Liga dos Campeões, cujo sorteio ocorreu na quinta-feira, a "fase de liga" substituirá a fase de grupos em ambas as competições europeias reformadas a partir da temporada 2024/25. Na Liga Europa, 36 times enfrentarão oito oponentes, jogando quatro jogos em casa e fora cada. Na Liga Conferência, 36 times participarão da "fase de liga", mas contra apenas seis oponentes (três em casa, três fora). Em ambas as competições, os times serão classificados em uma tabela, com os oito primeiros avançando diretamente para as oitavas de final. Times classificados do 9º ao 16º disputarão os times classificados do 17º ao 24º nas fases de playoffs. Times posicionados no 25º lugar e abaixo serão eliminados. A final da Liga Europa será disputada em 21 de maio em Bilbao, enquanto a final da Liga Conferência será disputada em 28 de maio em Wrocław.

A jornada do FC Heidenheim na Liga Europa continua com um emocionante jogo em casa contra o Chelsea, um clube inglês renomado. Após sua vitória contra o BK Häcken, o Heidenheim agora enfrenta desafios não apenas do Chelsea, mas também do Bas̆akşehir FK, ligado à Turquia, do Olimpija Ljubljana e do FC St. Gallen em seu grupo.

Leia também: