Heidenheim avança para a fase da Liga Europa

1. FC Heidenheim entra na fase de grupos da Liga Conferência com uma vitória triunfal. No jogo de volta dos playoffs contra o BK Häcken, os Suábios lutaram com determinação e conseguiram uma vitória de 3-2 (1-0) graças a dois gols magníficos no final, marcados por Paul Wanner (84.) e Mathias Honsak (90+2).

Treinado por Frank Schmidt, o time exibiu determinação e garantiu a histórica chance de avançar para a fase de grupos da Liga Conferência, deixando os torcedores e o presidente do clube, Holger Sanwald, impressionados com a vitória difícil contra o BK Häcken na Suécia. No jogo de ida, o Heidenheim havia vencido por 2-1. "Isto é uma conquista incrível que todos temos o direito de nos sentir muito orgulhosos", declarou Sanwald. "Isto é um marco importante para o nosso clube. Agora podemos apenas desfrutar desta vitória. Amanhã estaremos em Mônaco para o sorteio. É incrível."

Com Paul Wanner e Mathias Honsak marcando gols decisivos e emocionantes no final, o FC comemorou duas vezes nos minutos finais. Anteriormente, Marvin Pieringer havia marcado o primeiro gol do Heidenheim (30.). No entanto, Ziedane Inoussa (59.) e Jeremy Agbonifo (79.) viraram o jogo a favor da equipe visitante de Gotemburgo. O FCH espera com ansiedade o sorteio da nova fase de grupos, que contará com 36 equipes e ocorrerá na tarde de sexta-feira. Algumas equipes de elite aguardam o clube da cidade pequena do Ostalb. Os oitavos colocados da temporada passada já garantiram uma receita substancial de cerca de quatro milhões de euros. A emoção no Schlossberg era palpável mesmo antes do primeiro jogo europeu em casa na história do Heidenheim. "E então começaremos nossa turnê europeia", lia-se em um grande cartaz vermelho e azul no estádio Voith Arena, lotado com 15.000 torcedores.

Lutando com a rotatividade

Schmidt fez várias mudanças na equipe após a vitória por 2-0 contra o St. Pauli na estreia do clube na Bundesliga. O Heidenheim teve dificuldades iniciais com a rotatividade, com o Häcken parecendo mais propositivo, mas não conseguindo criar oportunidades de gol significativas contra a equipe teimosa do Heidenheim.

O FC teve sucesso logo após uma chance surgir: Conteh, que havia marcado o primeiro gol europeu na história do clube no jogo anterior, armou a jogada perfeitamente, e Pieringer finalizou com força. A trave também frustrou a cabeçada subsequente de Mikkel Kaufmann. O FCH manteve o controle até o intervalo.

No entanto, após o intervalo, o FCH revelou algumas vulnerabilidades em sua defesa. Inoussa aproveitou a chance para reduzir a vantagem. O jogo permaneceu intenso e cheio de ação até o apito final.

