Harris e Trump discutiram repetidamente o aumento da produção de petróleo.

Harris, sob ataque por sua oposição passada ao fracking, destacou seu papel como voto decisivo no Senado para autorizar novos leilões de fracking em 2022. Apesar de defender continuamente alternativas de energia limpa, Harris reconheceu a produção de petróleo sem precedentes dos Estados Unidos sob a administração Biden, superando a produção de qualquer país até agora.

Enquanto isso, Trump, defensor da expansão acelerada da produção de petróleo, criticou Harris por políticas propostas que, segundo ele, destruiriam a indústria de combustíveis fósseis dos Estados Unidos. "Se ela vencer, no dia seguinte, eles vão voltar a destruir nosso país. O petróleo vai ser extinto. Os combustíveis fósseis vão ser extintos", declarou Trump.

Trump também alegou: "Ela quer proibir o fracking na Pensilvânia e em outros lugares", uma afirmação que Harris negou.

Andy Lipow, presidente da Lipow Oil Associates, não expressou preocupação com o possível fim da indústria de combustíveis fósseis. Os americanos ainda dependem do petróleo para gasolina, diesel e combustível de jato.

Encerrar o fracking, muito menos a indústria inteira de combustíveis fósseis, seria prejudicial para os políticos, correndo o risco de uma reação dos eleitores devido ao aumento dos preços da gasolina.

Apesar do apoio aparente dos candidatos ao crescimento da produção de combustíveis fósseis, há incerteza sobre a necessidade de muito mais petróleo nos Estados Unidos. (Cientistas do clima argumentam que isso é exatamente o oposto do que o planeta precisa.)

Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram abaixo de US$ 66 por barril na terça-feira, seu menor nível desde dezembro de 2021, antes de se recuperar ligeiramente na quarta-feira.

Os preços da gasolina estão em um nível de seis meses, de acordo com a AAA. Temores de superprodução e demanda fraca na China levaram a OPEC+ a adiar planos para aumentar a produção.

A produção de petróleo dos Estados Unidos atingiu um recorde de 13,4 milhões de barris por dia, de acordo com dados federais semanais.

Lipow duvidou da viabilidade de impulsionar a produção dos EUA além de 14 milhões de barris por dia devido à exaustão dos sites de perfuração mais eficientes e econômicos.

"Sim, a produção pode aumentar, mas há uma chance realista de aumentar a produção de petróleo em 50%?" questionou Lipow.

Bob McNally, presidente do Rapidan Energy Group, compartilhou a dúvida de Lipow sobre a possibilidade de um aumento significativo na produção de petróleo dos EUA.

"Presidentes não têm controle direto sobre o aumento rápido da produção de petróleo dos EUA. A indústria opera em plena capacidade", disse McNally, que serviu como conselheiro de energia presidencial durante a administração de George W. Bush. "Presidentes podem danificar rapidamente a produção, mas não sugeriria que Kamala Harris faria isso."

Trump recentemente se vangloriou de que os preços da gasolina estavam abaixo de US$ 2 por galão durante seu mandato. Ele prometeu devolvê-los a esse nível se fosse eleito novamente.

No entanto, há vários desafios com isso: a última vez que a gasolina estava abaixo de US$ 2 por galão foi durante os fechamentos da pandemia, o que levou a uma queda na demanda por combustível. Isso até fez com que os preços do petróleo viessem a ser negativos pela primeira vez.

Antes da pandemia, os preços da gasolina estavam abaixo de US$ 2 por galão em 2016, quando os Estados Unidos testemunharam um crescimento drástico da produção de combustíveis fósseis, que levou a um excesso de oferta, resultando ultimately no falimento de várias empresas. E antes disso, os preços da gasolina estavam abaixo de US$ 2 por galão durante a crise financeira global.

Como resultado, seria necessário um evento sem precedentes ou catastrófico para levar os preços da gasolina abaixo de US$ 2 por galão novamente. Em outras palavras, um novo presidente pode anunciar permissões de perfuração e expandir zonas de fracking, mas pode não haver um mercado real para o petróleo produzido, e pode não ser financeiramente viável para as empresas explorá-lo.

Diante da produção recorde de petróleo dos Estados Unidos de 13,4 milhões de barris por dia, algumas empresas podem ver oportunidades para investir na indústria de petróleo. No entanto, o presidente Bob McNally alerta que os presidentes têm um controle limitado sobre o aumento rápido da produção de petróleo e sugere que empurrar a produção dos EUA além de 14 milhões de barris por dia pode ser pouco realista devido à exaustão dos sites de perfuração eficientes.

Leia também: