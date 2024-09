Harris e Trump defendem a retomada da manufatura doméstica.

**De acordo com a administração do Presidente Biden, o setor de manufatura dos Estados Unidos recebeu bilhões de dólares em investimentos, como os $53 bilhões do CHIPS and Science Act para impulsionar a indústria de semicondutores e um pacote de gastos de infraestrutura bipartidário de $1,2 trilhão aprovado pelo Congresso. O investimento privado também aumentou significativamente nos últimos anos. Esses investimentos levaram a um aumento no gasto em construção por parte dos fabricantes, de acordo com dados do governo.

A economia dos EUA começou a se recuperar após ser duramente atingida pela pandemia de Covid-19, mas o momento não durou muito. Os níveis de emprego na manufatura ainda não voltaram aos níveis pré-recessão, e o total de empregos na manufatura em agosto foi apenas ligeiramente maior do que em fevereiro de 2020. Na verdade, os fabricantes perderam empregos em quatro dos últimos oito meses até agosto, de acordo com dados do Departamento do Trabalho. As pesquisas com fabricantes também não pareceram promissoras.

Embora não tenha havido uma revitalização da manufatura sob Biden, mas antes uma recuperação gradual da pandemia, ainda pode ser uma questão de tempo antes que os investimentos comecem a dar resultados. No entanto, com as eleições presidenciais se aproximando em menos de dois meses, pode ser difícil convencer os eleitores.

A Vice-Presidente Harris fez um discurso em Pittsburgh, apresentando algumas de suas políticas econômicas, incluindo planos para reduzir os impostos para os americanos de classe média, aumentar a dedução fiscal para startups e reformar as regulamentações dos projetos de construção.

"Vamos investir em biomanufatura e aeroespacial; permanecer dominantes na IA e na computação quântica, na blockchain e outras tecnologias emergentes; expandir nossa liderança na inovação e manufatura de energias renováveis", disse Harris.

Trump também apresentou sua própria visão econômica durante um discurso em Savannah, dizendo que, se eleito, planeja reduzir os impostos corporativos, fortalecer as tarifas e cortar regulamentações. De acordo com Trump, isso levaria a uma massiva saída da manufatura de países como a China para os EUA.

Os desafios da indústria

A manufatura enfrenta uma série de desafios, a maioria dos quais decorre do cenário econômico mais amplo.

A demanda fraca e as taxas de juros elevadas são os principais problemas para as empresas de manufatura, de acordo com pesquisas recentes do Instituto de Gestão da Cadeia de Suprimentos e da S&P Global. Isso colocou as empresas de produção em um modo de espera e espera e pode ser um sinal preocupante para o futuro da indústria.

" A combinação de pedidos em queda e inventário em aumento envia a indicação mais sombria das tendências de produção vistas há um ano e meio, e um dos sinais mais preocupantes testemunhados desde a crise financeira global", disse Chris Williamson, economista-chefe de inteligência de mercado da S&P Global Market Intelligence, em um comunicado à imprensa.

Embora os fabricantes tenham recebido financiamento por meio de subsídios nos últimos anos, muitos são hesitantes em acelerar a contratação ou aumentar a produção devido à incerteza em relação à demanda. Além disso, muitos fabricantes atualmente são hesitantes em investir em capital ou estoque devido à atual política monetária federal e à incerteza eleitoral, o que levou muitos empregadores a colocar seus planos de contratação em espera.

Os fabricantes também estão lidando com pressões de preços persistentes que agora "estão aumentando à taxa mais rápida desde abril do ano passado", de acordo com a S&P Global. Esses custos podem acabar com a linha de fundo dos empregadores ou ser repassados aos consumidores na forma de preços mais altos.

Há também desafios específicos para certos setores da indústria de manufatura. Por exemplo, a Boeing, maior exportadora dos EUA, enfrenta seus próprios problemas que a mergulharam em um buraco financeiro ainda mais profundo. Enquanto isso, os fabricantes de automóveis dos EUA estão lutando com a forte concorrência da fabricante de carros chinesa BYD, que inundou o mercado global com seus veículos elétricos.

Outro desafio é o fato de que a mão de obra continua sendo mais barata em muitos outros países em comparação com os EUA, onde os fabricantes tiveram que lidar com demandas de sindicatos de trabalhadores nos últimos anos.

Olhando para frente

Não são todas más notícias para a indústria de manufatura. O Federal Reserve recentemente reduziu as taxas de juros pela primeira vez em mais de quatro anos e sinalizou cortes adicionais até o final do ano. Isso poderia beneficiar grandemente as empresas de todos os tamanhos, tornando mais barato pegar um empréstimo comercial.

As taxas de juros mais baixas também poderiam impulsionar a demanda do consumidor ou pelo menos impedi-la de deteriorar-se em território de recessão. No entanto, não há sinal de que a manufatura esteja começando a se recuperar ainda, o que tem sido intrigante.

"À medida que a taxa de política do Federal Reserve se move de volta para a neutralidade, os dominós econômicos ficarão de pé novamente? Não temos tanta certeza", disse Lauren Goodwin, economista e estrategista de mercado-chefe da New York Life Investments, em uma nota de terça-feira. "O setor de manufatura está em contração há mais de 20 meses agora, apesar da construção relacionada a investimentos na cadeia de suprimento de semicondutores."

Ela acrescentou que "uma Federal Reserve que está afrouxando o aperto é uma que pode ajudar o ciclo econômico a durar mais tempo. Mas não está claro que a atividade econômica melhore".

