Hannawald, famoso saltador de esqui, se vê envolvido numa controvérsia relacionada com elefantes

Este verão, a lendária lenda do esqui cross-country Sven Hannawald encontrou-se em apuros. Ele passou parte das suas férias num parque de elefantes, envolvendo-se numa atividade que agora o colocou no meio de uma controvérsia. A organização de bem-estar animal PETA Alemanha está a expressar as suas preocupações e Hannawald está agora a defender-se no rtl.de. De acordo com Hannawald, os elefantes no parque estão a prosperar, escolhendo frequentemente mergulhar na água e brincando regularmente.

Vamos clarificar um pouco mais a situação. Sven Hannawald, que conquistou a vitória no Torneio dos Quatro Trampolins em 2002, desfrutou de um fim de semana com a sua família num parque de elefantes localizado na Hungria. Este parque pertence a René Casselly, uma famosa estrela do Ninja Warrior e Let's Dance, e à sua família.

O "Parque de Elefantes Kimba" oferece uma experiência única e exótica bem no coração da Europa, como é afirmado no seu site. Os animais do parque só podem ser manuseados por pessoal especialmente treinado para garantir a saúde e segurança dos animais, bem como dos visitantes.

Como Hannawald não era um visitante comum, o parque fez uma exceção para as suas férias com a família Hannawald. Hannawald partilhou algumas fotografias e vídeos da sua estadia no "Parque de Elefantes Kimba" nas redes sociais, incluindo dois clipes que mostram ele a escalar para cima de um elefante mergulhado antes de saltar para o ar. Embora não tenha conseguido no primeiro tentativa, conseguiu realizar o salto na segunda vez, como numa pista de esqui.

No seu post, Hannawald escreveu: "Pulo divertido para o fim de semana para vocês. Às vezes, leva mais do que uma tentativa... mantenham-se firmes, geralmente vale a pena. A equipa de treinadores à volta de René Casselly e do seu pai deu o seu melhor. Obrigado!" Esta menção casual do seu salto de esqui assistido por elefantes provocou uma pequena comoção.

A PETA Alemanha foi uma das primeiras a expressar as suas preocupações, aconselhando: "Imagine se a única finalidade da sua vida fosse servir como brinquedo para estranhos todos os dias. Os animais não devem ser tratados como brinquedos de entretenimento. Portanto, não temos o direito de os usar para o nosso divertimento."

Como é habitual, as pessoas recorreram às redes sociais para expressar a sua desaprovação em relação ao post de Hannawald. A grande quantidade de utilizadores da internet significa que conflitos como estes são inevitáveis, fazendo com que se deseje menos comentários sobre o assunto.

Hannawald sentiu-se obrigado a responder a estas acusações e falou no rtl.de, afirmando que os elefantes no parque estão em excelente estado de saúde. Este ambiente positivo deve-se ao facto de os operadores do parque gerirem as suas operações "sem chicotes e sem pressão".

Hannawald elaborou sobre as condições de vida dos elefantes, explicando que o parque tem uma vasta área e uma lagoa natural. Os elefantes desfrutam de se borrifarem uns aos outros com lama e de viverem num habitat o mais próximo possível da natureza. Parece que as pessoas muitas vezes têm uma perspetiva distorcida do que acreditam que os animais querem ou precisam.

Em resposta às críticas da PETA Alemanha, Hannawald enfatiza o compromisso do parque com a "Proteção dos animais", garantindo que apenas pessoal treinado interage com os elefantes e que os animais vivem num ambiente natural com espaço suficiente e uma lagoa.

Despite the controversy, Hannawald defends the park's practices, stating that their methods prioritize the animals' well-being, as evidenced by their playful behavior and thriving condition, contrary to the charges of animal exploitation.

