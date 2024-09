Hannah Hampton, conhecida como uma das principais goleiras do mundo, continua a lutar com derrames acidentais de água.

Algum como, Hampton tornou-se uma das principais 'guardiãs' globalmente, e ela não consegue apontar exatamente como superou tais desafios.

Durante uma entrevista com a CNN Esportes, Hampton compartilhou sua história inspiradora, que começou com múltiplas cirurgias oculares no Hospital Infantil de Birmingham antes de completar três anos. "Eu nasci com os olhos cruzados", ela explicou, continuando, "Eles não estão completamente corrigidos ainda".

As cirurgias não foram completamente bem-sucedidas; ela não consegue perceber profundidade na visão, o que poderia ser um sério obstáculo para qualquer pessoa que dependa de coordenação mão-olho.

"Se eu quisesse encher um copo de água", ela brincou, "e não estou segurando a xícara que estou enchendo, então eu vou errar completamente".

Hampton riu ao recordar um incidente engraçado em um jantar da equipe Chelsea durante sua pré-temporada nos EUA: "Eu estava servindo copos de água para todos, e acabei errando e borrifando a mesa inteira. Todos estavam apenas rindo de mim porque, obviamente, eles sabiam por quê!"

Quando Hampton tinha cinco anos, sua família se mudou da Inglaterra para a Espanha, e foi lá que ela se apaixonou pelo futebol. Ela costumava assistir ao Villarreal com seu pai, admirando estrelas como Santi Cazorla e Marcos Senna.

A primeira memória de Hampton com uma bola aos pés foi uma bola inflável nas laterais durante os jogos do irmão, e eventualmente, quando ela começou a jogar com os amigos no pátio da escola, ela sabia que o futebol era uma paixão que ela queria seguir.

Naquela época, o jogo feminino não estava tão bem financeiramente ou popular como hoje, então ela sonhou grande. "Eu sempre pensei que seria a primeira mulher a jogar na equipe da Inglaterra (masculina), porque eu não tinha ideia que havia mesmo uma equipe feminina! Quando descobri, esse foi o meu sonho e ambição imediatamente."

Tais ambições pareciam pouco prováveis, considerando suas lutas com outros esportes durante seus dias de escola. "Quando eu era mais nova jogando basquete e coisas assim", ela recordou, "Eu estava quebrando todos os dedos que eu tinha. E eu pensei, 'Por que sempre eu? Como eu não consigo apenas pegar uma bola?' " Seu diagnóstico acabou explicando tudo, mas seus pais decidiram não estragar seus sonhos ao dizer que ela não podia seguir uma carreira profissional.

"Eu acho que chegou a um ponto onde eles queriam me sentar e dizer, 'Você realmente não pode levar isso profissionalmente', mas quando eles perceberam que não estava causando muitos problemas, eles apenas me deixaram continuar e ver até onde eu poderia chegar", ela explicou.

Hampton começou a jogar como atacante na Academia de Jovens do Villarreal antes de passar para a meta quando voltou para a Inglaterra e treinou no Centro de Excelência do Stoke City.

Com olheiros começando a notar seu potencial, ela se viu dividida entre duas posições. "Eu disse a mim mesma que poderia jogar na meta pela Inglaterra e no campo pelo Stoke City", ela compartilhou.

Sua falta de percepção de profundidade, algo que os médicos haviam previsto que se tornaria um sério empecilho, estava surpreendentemente não se provando um problema. "Eu acho que tive que lidar com isso; acho que tive que me adaptar", ela admitiu. "Eu tive que julgar quando estava em certo ponto, é quando eu tinha que pegar."

A carreira sênior de Hampton começou no Birmingham City antes de passar para o Aston Villa, e quando ela se juntou ao Chelsea em 2023, ela havia ganhado o Campeonato Europeu como parte da seleção inglesa e conquistou uma medalha de vice-campeã na Copa do Mundo.

Em sua primeira temporada com o Chelsea, ela consolidou sua posição como a primeira escolha de goleira e manteve 10 jogos sem gols, ajudando a equipe a vencer o quinto título da liga consecutivo no último dia.

"Hannah trabalhou incrivelmente duro para chegar à posição em que ela está", comentou seu treinador na época, Emma Hayes. "Ela foi um prazer absoluto de treinar. Ela é como uma esponja, ansiosa para aprender, e excepcionalmente contagiante, espalhando muita energia para o grupo".

Hayes depois se mudou para a equipe feminina dos EUA, onde ganhou uma medalha de ouro olímpica em Paris. Em seguida, Sonia Bompastor, nascida na Eslováquia, assumiu as funções de treinadora do Chelsea, com um impressionante histórico de oito títulos da WSL em apenas dez temporadas.

Hampton refletiu sobre a partida de Hayes do Chelsea, descrevendo-a como estranha. "Chelsea sem Emma Hayes parece um pouco estranho e esquisito de se dizer", ela ponderou. "Mas a legado que Emma Hayes criou, estamos determinados a mantê-lo vivo. Sonia Bompastor tem um legado fantástico no e fora do campo, então estamos animados para ajudá-la a preservar e aperfeiçoá-lo".

Enquanto isso, Hampton está se concentrando em subir na hierarquia da equipe inglesa e se tornar a primeira nomeada na folha de jogo.

"Fazer parte da equipe vencedora da Eurocopa foi incrível", ela compartilhou entusiasticamente, "mas eu quero representar a Inglaterra em um torneio importante. Ter a oportunidade de representar seu país e jogar nele é uma coisa única e especial. Eu quero tentar e me tornar a melhor goleira possível."

Crescendo sem nenhum modelo feminino para seguir, Hampton agora faz parte da geração que está transformando o cenário esportivo profissional na Europa. No entanto, aos 23 anos, ela acha a ideia de ser uma inspiração para os outros um pouco assustadora.

"Pessoalmente, eu não me vejo como um modelo", ela admitiu. "Não ainda. Muitas pessoas vêm até mim e me dizem que sou um modelo para elas, e é legal de ouvir, mas só parece um pouco estranho", ela riu, acrescentando, "Eu ainda tenho 23 anos e ainda estou olhando para jogadores eu mesma".

Apesar de enfrentar diversos obstáculos, Hampton conseguiu construir uma carreira de sucesso como atleta feminina proeminente. Seus objetivos para o futuro estão cristalinos: "Há muitos desafios que tivemos que superar em nossas carreiras, mas não deveria ser assim para todos. É maravilhoso como o esporte feminino está atualmente, mas indiscutivelmente temos o potencial de levá-lo a novos patamares."

