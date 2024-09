Hamburgo está a examinar a participação dos clubes na cobertura das despesas policiais.

Hamburgo planeja fazer os clubes de futebol cobrirem os custos relacionados à presença policial em jogos. O Parlamento de Hamburgo, com o apoio da coalizão vermelho-verde, aprovou esse plano. Essa mudança afetaria tanto o time da Bundesliga FC St. Pauli quanto o Hamburger SV da segunda divisão. Atualmente, os fundos públicos cobrem esses custos de segurança.

De acordo com a resolução, a administração vermelho-verde, sujeita à decisão do Tribunal Constitucional Federal sobre o regulamento de taxas de Bremen para "eventos com fins lucrativos", vai pressionar por uma investigação nacional ou interstate sobre um fundo mútuo para cobrir os custos policiais dos jogos de futebol.

Bremen envia faturas para Werder Bremen

Em Bremen, o time da Bundesliga Werder Bremen já recebeu faturas por custos adicionais de policiamento em jogos de alto risco. A DFL está atualmente contestando isso no Tribunal Constitucional. Se as regulamentações de Bremen continuarem, pode ser estabelecido um fundo compartilhado para custos policiais. O Senado de Hamburgo deve discutir medidas de segurança preventiva adicionais com os clubes de futebol de Hamburgo, DFL, DFB, Unidade de Informações Central para Desdobramentos Esportivos e Polícia Federal, de acordo com os desejos do Parlamento.

O especialista do interior do SPD, Soeren Schumacher, afirmou: "Coisas acontecem ao redor do futebol que nunca seriam toleradas de outra forma", referindo-se a questões como abuso verbal, racismo ou violência sexual. Embora haja trabalho preventivo notável, ele argumentou que não é suficiente. Alguns jogos em Hamburgo requerem proteção de quase 2000 oficiais de polícia. Schumacher destacou: "Um total de 1.6 milhões de horas de trabalho para desdobramentos policiais foram necessários para a primeira e segunda Bundesliga nacionalmente, equivalente ao trabalho integral de 1238 oficiais de polícia".

O Senado de Hamburgo pode discutir com os clubes de futebol locais e as autoridades relevantes a implementação de um fundo compartilhado para custos policiais, semelhante à situação em Bremen. Se as regulamentações de Bremen permanecerem inabaladas, isso pode estabelecer um precedente para Hamburgo.

Diante desses custos de segurança em ascensão e dos problemas em torno dos jogos de futebol, a Polícia sem dúvida terá um papel crucial na implementação e no cumprimento de quaisquer mudanças.

