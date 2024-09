Hamann esclarece as críticas de Musiala e faz paralelos com a situação de Müller

A personalidade da televisão Dietmar Hamann demonstrou alguma leniência em sua discussão com o jogador da seleção nacional Jamal Musiala. Ele tentou expressar suas queixas contra Musiala, chegando ao ponto de fazer comparações com a lenda do FC Bayern Thomas Müller. Hamann afirmou: "Quando você joga na posição dez, também é sua responsabilidade destacar seus colegas, como Müller fez com Lewandowski repetidamente. Müller viu um crescimento notável ao longo dos anos. Musiala é arguably o melhor dribleiro da Europa, senão do mundo, mas eu acredito que a balança está desequilibrada no momento. Se ele olhasse um pouco mais para cima e fizesse algumas assistências para seus colegas, provavelmente faria uma diferença", explicou Hamann durante seu segmento na Sky TV.

É importante destacar que Hamann nunca duvidou do talento de Musiala como jogador, nem de sua idade - ainda não completando 22 anos. "Mas o crescimento é um processo contínuo", disse Hamann, que anteriormente havia caracterizado Musiala como um "jogador individual" e um "entretenedor solitário", em sua coluna. Se tivesse a chance, ele trocaria Musiala pelo jogador do Bayer Leverkusen Florian Wirtz, considerando o último sob a perspectiva do Bayern, ele compartilhou.

O FC Bayern acha as críticas de Hamann a Musiala "ilógicas"

As críticas do prodígio de Munique de 21 anos de Hamann deixaram o FC Bayern profundamente surpreso. "Qualquer um que expresse tais opiniões, eu acho um pouco ilógico e exagerado", disse o diretor esportivo Christoph Freund antes do jogo do Bayern contra o Holstein Kiel. "Nós do FC Bayern temos a sorte de ter um jogador como ele."

O técnico Vincent Kompany também expressou o apoio do FC Bayern a Musiala: "Eu já vi alguns jogadores de primeira linha ao longo do tempo. Musiala só precisa continuar sendo ele mesmo", disse o técnico belga. "Um jogador com tanto potencial pode aspirar a estar entre os três ou quatro melhores do mundo. E é só isso: estou muito feliz por ele jogar conosco."

O ex-capitão da seleção nacional e especialista da Sky TV Lothar Matthäus rapidamente defendeu Musiala contra as críticas de seu colega Hamann, antes dos comentários dos oficiais do Bayern. "Musiala joga e contribui para a equipe. Ele não é egoísta de forma alguma", afirmou Matthäus. Musiala "certamente não é um entretenedor solitário", acrescentou ele.

