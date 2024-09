Habeck introduz novos incentivos para promover a adopção de veículos elétricos

O abrupto fim da incentivização ambiental levou a uma queda nas vendas de veículos elétricos na Alemanha. O governo federal agora parece estar tentando reverter essa tendência e impulsionar as vendas. A situação na Volkswagen pode ter contribuído para essa decisão.

O Ministro da Economia, Robert Habeck, anunciou cortes fiscais para veículos elétricos. "Estamos atualmente trabalhando em cortes fiscais adicionais para carros elétricos como parte da iniciativa de crescimento", explicou o político verde. Fontes do Ministério da Economia sugerem que o gabinete discutirá isso já amanhã. "A indústria automotiva é um componente chave da base industrial da Alemanha e queremos mantê-la assim." Grandes fabricantes de automóveis e seus fornecedores proporcionam emprego para dezenas de milhares de pessoas, estimulam o crescimento em várias regiões e impulsionam a inovação em várias indústrias.

Quanto à situação da Volkswagen, Habeck afirmou que "decisões empresariais como as atualmente em discussão" devem ser tomadas "no interesse dessa responsabilidade". Ele instou a VW a tomar decisões em consulta próxima com os sindicatos trabalhistas.

A marca principal VW anunciou um plano de austeridade mais rigoroso no dia anterior após uma reunião de gestão e não excluiu mais a possibilidade de fechamentos de fábricas e demissões. O CEO Oliver Blume atribuiu isso à situação desafiadora no mercado europeu de automóveis e à diminuição da competitividade dos sites de produção alemães.

"Os esforços de transformação para a indústria automotiva são atualmente massivos", explicou Habeck. Os fabricantes de carros alemães devem competir globalmente. "Um fator-chave de localização também é a segurança de planejamento a longo prazo" - como a prometida pela exigência da UE de que apenas veículos neutros em CO2 possam ser registrados pela primeira vez a partir de 2035.

"Those who, like Friedrich Merz and Markus Söder, advocate withdrawal, are losing credibility and demonstrate a poor understanding of future viability," Habeck criticized, referring to the leaders of the CDU and CSU. A estratégia de virar para trás é prejudicial e já causou incerteza significativa nos investimentos na cadeia de suprimentos. "Only China benefits from this, further expanding its technological development."

O governo federal tem promovido a mobilidade elétrica por anos. "Continuaremos a apoiar a transformação com medidas em ambos os lados da demanda e da oferta", prometeu Habeck.

Registros de carros elétricos estão caindo

Os registros de carros elétricos têm diminuído na Alemanha há vários meses - em julho, cerca de 30.100 E-carros foram registrados, um terço a menos do que no ano anterior. A participação de mercado de veículos puramente elétricos foi assim pouco abaixo de 13 por cento.

Um dos motivos é o fim da financiamento público para a compra de carros elétricos no ano passado. A coalizão de trânsito surpreendentemente e repentinamente eliminou o bônus ambiental. Este havia recentemente chegado a 4.500 euros para um preço de lista líquido do modelo básico do carro de 40.000 euros e 3.000 euros para um preço de lista líquido de mais de 40.000 euros a 65.000 euros.

As subvenções estatais para a compra de veículos elétricos amigáveis ao clima haviam sido financiadas anteriormente pelo Fundo para a Transformação e o Clima (KTF). No entanto, o Tribunal Constitucional Federal retirou 60 bilhões de euros do KTF. Até então, cerca de 10 bilhões de euros haviam sido pagos para cerca de 2,1 milhões de veículos elétricos dentro do quadro do bônus ambiental desde 2016, segundo dados do ministério.

Outros motivos para a atual queda nas vendas são os preços altos. Os crescentes chamados da política para uma mudança Away do planejado banimento do motor a combustão em 2035 também estão causando incerteza adicional entre os consumidores.

O novo plano do governo federal inclui cortes fiscais frescos para veículos elétricos, com o objetivo de impulsionar sua fabricação e vendas, reconhecendo sua importância para a base industrial e inovação da Alemanha. Apesar da situação desafiadora da Volkswagen, o Ministro da Economia Robert Habeck enfatizou a necessidade da marca principal tomar decisões informadas no interesse da viabilidade futura da indústria.

