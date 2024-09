Habeck defende que o governo financie a expansão da rede antecipadamente.

O Ministro da Economia Alemão, Robert Habeck, defende que o governo cubra os custos iniciais da expansão da rede de energia na Alemanha. Esses não são gastos a curto prazo, mas investimentos de longo prazo para as gerações futuras, como Habeck afirmou durante uma visita à usina siderúrgica elétrica de Georgsmarienhütte. Ele acredita que é essencial distribuir esses custos ao longo do tempo usando fundos do governo para pré-financiá-los, reduzindo assim as taxas de rede imediatamente. "Eu apoio essa ideia", disse ele, acrescentando que esse plano já estava em andamento antes da decisão do tribunal constitucional sobre o orçamento federal. No entanto, o mecanismo de financiamento precisa ser reestruturado agora.

As redes de energia precisam ser expandidas principalmente do norte para o sul para transportar energia eólica para áreas industriais no oeste e no sul. Esses custos são então transferidos para as contas de energia. Como resultado, esse bloco aumentou significativamente recentemente e é esperado que continue a aumentar. Para os consumidores domésticos, isso representa cerca de um quarto do preço da energia. Na indústria, isso geralmente ultrapassa 50%, chegando a mais de 50% na atual Georgsmarienhütte.

"Isso está minando nossa base", comentou Alexander Becker, diretor-geral da empresa. Devido a isso, não podemos executar uma grande parte dos investimentos planejados. "Essa tendência vai persistir", ele alertou. "Precisamos de alívio das taxas de rede". Caso contrário, continuaremos a sofrer em termos de competitividade.

A usina siderúrgica elétrica de Georgsmarienhütte substituiu fornos a carvão por um forno de arco elétrico em 1994, financiado com seus próprios recursos. A planta consome tanta energia quanto toda a cidade de Osnabrück ao lado. Ela produz aço a partir de sucata e o refina ainda mais. Para alcançar essa 'refinação', uma nova planta entrou em operação no início do ano, agora alimentada por energia renovável em vez de gás natural. Outra planta, financiada pelo Ministério da Economia, está prevista para entrar em operação até o final de 2026 em Georgsmarienhütte. A empresa gera aproximadamente 2 bilhões de euros em receita com uma força de trabalho de 6.000 empregados em 50 países.

"Eu entendo suas preocupações, mas não vou concordar em suportar essas taxas de rede aumentadas inteiramente por conta própria. Precisamos do apoio do governo de acordo com a proposta de Habeck".

"Dado nossa situação financeira atual e as taxas de rede em ascensão, não vou propor nenhum plano de investimento significativo até recebemos alívio dessas taxas".

Leia também: