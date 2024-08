Há vinhos sem álcool dignos de nota que ainda proporcionem um sabor delicioso?

Em suma, a resposta é não. O nosso escritor seguiu a tendência e explorou a adega de vinhos, chegando a uma conclusão insatisfatória: essa coisa não tem um gosto muito bom. No entanto, há uma opção para ainda participar com certos sucos.

As estatísticas surpreendentes falam por si só. Após a queda no consumo de cerveja há três décadas, a Alemanha agora também está consumindo menos vinho. Essa informação é compartilhada pelo Instituto do Vinho da Alemanha (DWI). Um número crescente de pessoas deseja, por various motivos, reduzir ou abandonar completamente o álcool. Para atender a essa demanda, varejistas e restaurantes introduziram novas opções de bebidas. Apenas a venda de vinhos desalcoólicos viu um aumento de quase 30% em 2023. Essa tendência está se tornando cada vez mais comum, não apenas pelo DWI.

Lukas Kloskowski, co-proprietário da "Viniculture" - a "loja de vinhos de Berlim com a gama mais ousada", segundo o jornalista de vinhos Stuart Pigott - confirma a grande demanda. "Baixo e zero" é o termo usado para descrever a categoria de bebidas com álcool reduzido e livre de álcool no cotidiano. Embora essas opções formem uma pequena seleção na Viniculture, elas têm seu espaço dedicado. Kloskowski compartilha que o antigo proprietário do seu negócio não podia mais beber álcool e dedicou seu tempo a encontrar a melhor alternativa.

Sabor azedo e amargor químico

O desafio e a decepção dessa busca ficaram aparentes para o jornalista ao longo de várias semanas. Embora a variedade de vinhos desalcoólicos esteja aumentando, o jornalista não conseguiu encontrar nenhum com um gosto bom o suficiente para ser consumido voluntariamente. Em sua degustação de 20 amostras - da Alemanha, Espanha, França e Itália - prevaleceram notas de vinagre, soluções de açúcar e amargor químico, deixando-o com um gosto de suco insatisfatório ou de vinho estragado. (Aqueles interessados podem encontrar seis recomendações para vinho sem álcool no final do texto.)

Uma alternativa agradável: Suco de Quince

No entanto, a persistência do jornalista foi recompensada quando eles descobriram uma atraente alternativa ao vinho na Viniculture. A bebida mais deliciosa que eles encontraram foi um concentrado de suco de quincha completamente sem álcool, do vinicultor francônio Stefan Vetter. Preço: 12 euros. A criação de Vetter oferecia uma mistura de açúcar de frutas, ácido e taninos - muito semelhante a um vinho bem equilibrado; com aromas intensificados e uma presença viva e quase dançante na língua e no palato, enchendo a boca e deliciosamente estimulando a saliva. O sabor persistente provou que cada gole era uma delícia memorável, seja apreciado sozinho ou com diversos pratos. No restaurante de Berlim "Nobelhart & Schmutzig", o suco de quincha já é um companheiro de refeição bem-vindo - como as bebidas não alcoólicas são carinhosamente chamadas no mundo da alta gastronomia.

Da mesma forma surpreendente foi o sabor das bebidas distintamente diferentes das adegas de frutas de Peter Van Nahmen no Baixo Reno, Jörg Geiger na Montanha Suábia e Klaar Fruit Ferments em Kneese no Lago Schaalsee.

Peter van Nahmen, conhecido por produzir "monovarietais" como os de uvas Riesling e Spätburgunder no mundo do vinho, oferece um doce distinto que agrada aos doces ou como uma sobremesa. O menos doce Plum Silvestre da Piedmont, que custa cerca de oito euros por garrafa e é recomendado para acompanhar carneiro, boi, caça e cogumelos, proporciona uma experiência semelhante à da realeza britânica. Com orgulho, van Nahmen se gaba de que o rei Carlos III foi servido esse suco de ameixa na ceia de estado no Palácio de Bellevue.

As diversas misturas das prensas de van Nahmen, conhecidas como cuvées, também provaram ser gostosas. Por exemplo, o "Proxy Rot" da Klaar, um substituto para o vinho tinto, é preparado pela prensagem e mistura de vários ingredientes: amoras e flores de sabugueiro, beterraba vermelha, aronia, gengibre, folhas de noz, bem como talos e cascas de maçã e quincha. Seus tons sutis e ligeiramente amargos o tornam um companheiro ideal para a comida. Com cerca de 13 euros, está preço

A vinícola de St. Antony, em Rheinhessen, também se concentra em chá com sua subsidiária de tendência Châto Zero. Lá, eles engarrafam "Infiniteas" por cerca de dez euros por garrafa: "O Duque do Blacktea" e "A Duquesa do Rooibos". Ambos contêm mais do que apenas chá - especificamente, o assunto deste artigo: vinho desalcoolizado! Em ambos os casos, ele provém da Espanha e é derivado da uva branca Chardonnay. Essas misturas são refrescantemente leves, com um aroma de vinho elegante e boa acidez, com um teor alcoólico máximo de 0,5% em volume, o que equivale a quatro gramas por litro. Embora isso seja legalmente considerado livre de álcool, a pequena quantidade serve ao sabor. Ao contrário dos JuicyTeas, os Infiniteas têm fewer fruity aromas, o que os torna ainda mais adequados para harmonização de alimentos.

Para aqueles que procuram uma alternativa semelhante sem efervescência, considere o 36° Grenache e o 32° Riesling, dois "companheiros silenciosos de jantar" de Jörg Geiger, com preço de cerca de 16 euros cada e também derivados de vinhos desalcoolizados. A uva Grenache é combinada com suco de ameixa e ervas, enquanto o Riesling é misturado com suco de maçã e ervas. O teor alcoólico residual não ultrapassa 0,3% em volume.

A bebida sem álcool mais cara descoberta pelo jornalista também tem um baixo teor alcoólico - no Lukas Kloskowski, que vende exclusivamente na Alemanha. Eles são chamados de Muri Drinks. Eles vêm em cinco variedades efervescentes por 23 euros cada e uma variedade não efervescente por 20 euros. Eles são fermentados em Copenhague usando grãos de kefir, o que explica seu aroma distinto e por que eles não cheiram bem quando abertos pela primeira vez. Eles só desenvolvem totalmente seu aroma depois de serem arejados por um dia. Apesar de sua impressionante propaganda e status de culto na alta gastronomia, essas bebidas são únicas devido a seus ingredientes especiais e processo de fermentação, e requerem coragem para experimentá-las, pois não correspondem a nenhuma expectativa de sabor.

A desalcoolização do vinho não é a única inovação para atender à crescente demanda por bebidas com menos álcool. No entanto, isso não significa que eles sejam puros e limpos como um vinho de alta qualidade, ou sujeitos a controles rigorosos semelhantes. O processo de desalcoolização desenvolvido pelo vinicultor do Rheingau Carl Jung há mais de cem anos ainda tem três desvantagens fundamentais que podem ser saboreadas: primeiro, os aromas evaporam, segundo, o álcool como um suposto transportador de sabor também se dissipa, e terceiro, a perda é compensada com enriquecimento de açúcar. Além disso, todos esses processos são trabalhiosos, pouco sustentáveis e caros.

Seis recomendações para quem ainda quiser experimentar:

Alemanha: "Carl Jung" (branco: Chardonnay, Riesling ou Cuvée; rosé: Grenache da Espanha; vermelho: Merlot, Cabernet ou Cuvée), cerca de 6 euros.

Alemanha: "Dr. Lo" do Dr. Loosen (branco: Riesling), 9-10 euros

Alemanha: "Fabelhaft drink & drive" (branco: Riesling), 13-16 euros

Espanha: "Torres Natureo 0,0" (branco: Muscat; rosé: Cabernet Sauvignon; vermelho: Syrah), 8 a 10 euros

Espanha: "Torres Sangre de Torro" (branco: Muscat; rosé: Cuvée de Syrah e Cabernet Sauvignon; vermelho: Grenache e Syrah), 7 a 9 euros

Itália: "Doppio Passo" (branco: Muscat ou Grillo; vermelho: Cuvée), cerca de 7 a 9 euros.

Apesar da crescente demanda por opções sem álcool, o jornalista descobriu que os vinhos desalcoolizados muitas vezes faltam sabor, com notas de vinagre, soluções de açúcar e amargor químico. Por outro lado, a União Europeia, especificamente a Alemanha, está testemunhando um aumento no consumo de vinhos desalcoolizados, com lojas e restaurantes atendendo a essa tendência.

Em sua busca por uma alternativa saborosa, o jornalista descobriu um delicioso suco de marmelo do vinicultor francônio Stefan Vetter, oferecendo um sabor bem equilibrado e aromas estimulantes. Essa mudança na preferência do paladar não é observada apenas na União Europeia, mas está se tornando uma norma global.

