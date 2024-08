Há vinhos deliciosos sem álcool que mantêm seu apelo saboroso?

Em resposta à pergunta imediatamente: Não, nosso escritor seguiu a tendência e atravessou a adega. Ele chega a um resultado decepcionante: Esta substância não tem sabor. No entanto, com algumas misturas específicas, ainda é possível desfrutar de uma bebida no horário do chá.

As estatísticas desanimadoras são claras. Desde a queda no consumo de cerveja há três décadas, o consumo de vinho também diminuiu na Alemanha, de acordo com o Instituto do Vinho da Alemanha (DWI). Um número crescente de pessoas busca reduzir ou eliminar o consumo de álcool por vários motivos. Como resultado, lojas e restaurantes estão introduzindo uma variedade de novas bebidas. As vendas de vinhos não alcoólicos, popularmente conhecidos como "desalcoólicos", dobraram em 2023, de acordo com o DWI, e essa tendência está ganhando força, não apenas na indústria do vinho.

Lukas Kloskowski, co-proprietário da "Viniculture" - muitas vezes rotulada como "a loja de vinhos mais ousada de Berlim", de acordo com o jornalista de vinho Stuart Pigott - notou a crescente demanda. Ele explica que "baixo e zero" se refere à coleção de bebidas com menos álcool e sem álcool disponíveis hoje em dia. Embora esses drinks ocupem uma seção relativamente pequena na Viniculture, eles ocupam um espaço considerável nas prateleiras. Lukas compartilha que, quando o proprietário anterior da loja não podia mais consumir álcool, eles partiram em busca da alternativa perfeita.

Acidez, doçura e astringência sintética

Descobrir uma bebida não alcoólica palatável pode parecer assustador, como Kloskowski descobriu após várias semanas de pesquisa diligente. Embora os vinhos desalcoólicos estejam se tornando mais facilmente acessíveis, poucos podem se gabar de ter um sabor agradável. Kloskowski, que experimentou cerca de 20 diferentes alternativas oferecidas por vários varejistas - de origem alemã, espanhola, francesa e italiana - observou tanto variações quanto semelhanças. Enquanto alguns bottles, especialmente da Espanha, se destacavam por um sabor frutado, vários bottles eram dominados por vinagre, açúcar e astringência sintética. Apesar de seus esforços, os clientes ficaram com o sabor de suco insípido ou vinho envelhecido, lembrando os efeitos persistentes de uma festa, após a evaporação do álcool.

No entanto, algumas exceções notáveis foram encontradas entre as ofertas secretas de leite na Viniculture. Uma escolha radical resultou em uma descoberta notável: um delicioso suco de marmelo da Vinícola de Franconia de Stefan Vetter. Por €12 cada, essa delícia sem álcool entrega uma sinfonia de açúcares, ácidos e taninos de frutas - semelhante a um vinho harmonioso. Com sabores concentrados, esse suco dança deliciosamente na língua e no paladar, envolvendo a boca e deixando um após-gosto que estimula as papilas gustativas.

Da mesma forma fascinantes foram as diversas criações da adega de frutas de Peter van Nahmen no Baixo Reno, as prensas de frutas de Jörg Geiger nas Montanhas Suábias e Klaar Fruit Ferments no Schaalsee.

Peter van Nahmen, famoso por suas "suco de uma única variedade", como os derivados das uvas Riesling e Spätburgunder (Pinot Noir), é especialmente valorizado por sua doce encantadora - embora seja um sabor adquirido. O suco de ameixa silvestre menos doce da Itália do Norte, que custa cerca de €8, é um delicioso acompanhamento para carneiro, carne, caça e cogumelos. Van Nahmen se orgulha de compartilhar que, durante um jantar de estado no Palácio de Bellevue, o rei britânico Carlos III solicitou esse suco de ameixa silvestre para ser servido.

As misturas criadas por Klaar Fruit Ferments também deixaram uma impressão duradoura. O "Proxy Rot" sem álcool de Klaar, uma alternativa ao vinho tinto, resulta de uma mistura cuidadosa de amoras, flores de sabugueiro, beterraba vermelha, aronia, gengibre, folhas de nozes, talos de maçã e cascas de marmelo. A amargura aveludada do Proxy Rot faz dele um excelente companheiro de comida, com um preço comparável aos vinhos de gama alta.

Indulgar em um "Chá"?

As bebidas de frutas gaseificadas de Geiger são mais acessíveis e têm perfis de sabor complexos devido a seus componentes herbais e especiados. Por exemplo, Geiger recomenda o Prisecco Nr. 11 com pera Boskop não madura e folhas de carvalho, ou o Aecht Bitter com pera de caça verde e artemísia, como aperitivos perfeitos. Para acompanhar uma refeição, Geiger aconselha o Prisecco Nr. 15 com groselhas, framboesas e groselhas; o Aecht Bitter com sabugueiro, baga de rosas e flores de sabugueiro; e a Cuvee Nr. 23 com cerejas, maçãs e amoras.

Van Nahmen também cria sucos de frutas efervescentes, como os feitos de maçãs e marmelos. Eles são mais deliciosos de serem consumidos no segundo ou terceiro dia, após a dissipação de parte da efervescência. No entanto, isso não se aplica à criação revolucionária de Peter van Nahmen, a deliciosa e ligeiramente efervescente JuicyTeas. São três misturas distintas, feitas de sucos e infusões de chá. Seja Darjeeling, ruibarbo e rosa, jasmim, erva-de-são-joão e Riesling, ou chá branco, baunilha e marmelo - a combinação pode parecer um experimento líquido selvagem, mas é tão bem equilibrada no sabor que o jornalista a desfruta em todas as suas formas. O custo de cerca de 9 euros também é notável.

"Sem álcool" não é completamente livre de álcool

Vinícola de Rheinhessen St. Antony também se concentra em chá com sua filial orientada para tendências, Chato Zero. Lá, eles engarrafam "Infiniteas" por aproximadamente 10 euros por garrafa: "O Duque do Chá Preto" e "A Duquesa de Rooibos". Ambos contêm mais do que apenas chá - o assunto deste artigo: vinho desalcoólico! Em ambos os casos, é proveniente da Espanha e produzido a partir da uva branca Chardonnay. Essas misturas são agradavelmente leves, com um aroma sutil de vinho e boa acidez - e com um teor alcoólico máximo de 0,5% em volume, o que equivale a quatro gramas por litro. Embora isso seja legalmente considerado livre de álcool, a pequena quantidade serve ao sabor. Ao contrário dos JuicyTeas, os Infiniteas têm fewer aromas de frutas, o que os torna mais adequados para "harmonização de alimentos".

Para aqueles que procuram uma opção semelhante sem gás, considere o 36° Grenache e o 32° Riesling de Jörg Geiger, dois "acompanhantes silenciosos de jantar" distintos que custam cerca de 16 euros cada e também são feitos de vinhos desalcoólicos. A uva Grenache é combinada com suco de ameixa e ervas, enquanto o Riesling é misturado com suco de maçã e ervas. O teor alcoólico residual não é maior do que 0,3% em volume.

A alternativa de vinho mais cara descoberta pelo jornalista, Muri Drinks de Lukas Kloskowski, também tem um baixo teor alcoólico. Disponível exclusivamente na Alemanha, os Muri Drinks vêm em cinco variedades com gás por 23 euros e uma variedade sem gás por 20 euros. Produzidos em Copenhague usando grãos de kefir, eles têm um sabor distintivo que não corresponde às expectativas de sabor típicas e requer alguma coragem para experimentar. Apesar de sua impressionante marcação e posição na gastronomia fina, eles só revelam completamente seu aroma após serem abertos e arejados por um dia.

Os vinhos desalcoólicos não são a única resposta à crescente demanda por bebidas com menos álcool. No entanto, eles não são tão puros ou sujeitos a regulamentações rigorosas quanto os vinhos de qualidade regulares. O processo de desalcoolização, desenvolvido pelo vinicultor do Rheingau Carl Jung há mais de um século, ainda tem três desvantagens fundamentais: elimina aromas, o álcool que carrega sabor e substitui a perda com açúcar. Além disso, todos os métodos são intensivos em trabalho, insustentáveis e caros.

Seis recomendações para quem ainda quer experimentar:

Alemanha: "Carl Jung" (branco: Chardonnay, Riesling ou Cuvée; rosé: Grenache da Espanha; vermelho: Merlot, Cabernet ou Cuvée), cerca de 6 euros.

Alemanha: "Dr. Lo" de Dr. Loosen (branco: Riesling), 9-10 euros

Alemanha: "Fabelhaft drink & drive" (branco: Riesling), 13-16 euros

Espanha: "Torres Natureo 0,0" (branco: Muscat; rosé: Cabernet Sauvignon; vermelho: Syrah), 8 a 10 euros

Espanha: "Torres Sangre de Toro" (branco: Muscat; rosé: Cuvée de Syrah e Cabernet Sauvignon; vermelho: Grenache e Syrah), 7 a 9 euros

Itália: "Doppio Passo" (branco: Muscat ou Grillo; vermelho: Cuvée), cerca de 7 a 9 euros.

