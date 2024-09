Rumores sobre o Retorno de Harry ao Reino Unido Persistem

- Há uma intenção genuína por trás dos planos de retorno?

Harry, aos 39 anos, é o assunto do momento no Reino Unido, com especulações circulando pouco antes do seu aniversário em 15 de setembro. Enquanto alguns especulam que ele está planeando um retorno real e uma reentrada parcial no seu país natal, outros descartam essa ideia completamente.

Harry reside em Montecito, Califórnia, com sua esposa, Meghan, de 43 anos, e seus filhos. Eles deixaram seus deveres reais e se mudaram para a América do Norte em 2020. Desde então, eles têm criticado a família real, inclusive no memoir de Harry, "Spare". Recentemente, o "Mail on Sunday" lançou uma bomba, sugerindo que Harry está planeando um retorno, citando fontes não identificadas.

Segundo os rumores, Harry procurou orientação de figuras confiáveis do seu passado no Reino Unido, o que seria o primeiro passo de uma estratégia para reparar a imagem arranhada de Harry. O plano inclui passar mais tempo no seu país natal, mas não há menção de um retorno permanente à Inglaterra. A intenção parece ser a de consertar as relações com seu pai, o Rei Carlos III (75), e potencialmente se reconciliar com a família em algum grau. No entanto, as relações entre Harry e seu pai têm sido tensas há anos, e fontes afirmam que sua ligação com seu irmão mais velho e herdeiro, o Príncipe William (42), é inexistente.

Relatos sugerem que a imagem pública de Harry sofreu, mas um amigo afirma que ele elaborou um plano para reintegrar-se à sociedade britânica. Inicialmente, Harry poderia lidar com deveres públicos simples com pouco alarde, o que também poderia aumentar sua popularidade junto ao público.

Nenhum Plano de Retorno para Harry?

No entanto, fontes da BBC e do "Telegraph" pintam um quadro diferente. Fontes confiáveis informaram à emissora pública do Reino Unido que Harry não tem intenção de retornar ao seu país natal permanentemente ou de se reintegrar formalmente à vida real.

De acordo com o "Telegraph", Harry não tem planos de retorno, citando fontes internas que afirmam que ele não tem interesse em retomar os deveres no Reino Unido e está firmemente comprometido com seu futuro nos EUA. Só o tempo dirá quem está dizendo a verdade.

