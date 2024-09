Há uma fotografia de 1941 que sugira o conceito de deslocamento temporal?

A web sempre zune com teorias intrigantes e às vezes, pura bobagem. É especialmente fascinante quando se trata de ocorrências peculiares, como é o caso de uma recente discussão que está ganhando atenção.

No cerne desta conversa está uma foto tirada pelo fotógrafo Edwin Rosskam da Administração de Segurança Rural em 1941 em Chicago. Rosskam, um alemão nascido nos EUA que imigrou para os Estados Unidos em 1919 e faleceu em 1985, capturou uma fila de pessoas esperando fora de um cinema durante o auge das estrelas de Hollywood como Cary Grant, Audrey Hepburn e James Stewart.

A intriga começa na borda direita da foto, onde uma pessoa de chapéu, mal visível, segura algo. É aí que começam as especulações na internet. Um usuário do Reddit iniciou uma discussão anos atrás, argumentando que essa imagem poderia ser uma prova de viagem no tempo.

Tablet ou Texto Sagrado?

Há a possibilidade de que o objeto seja um tablet, sugere o usuário do Reddit, se referindo ao popular produto da Apple lançado em 2010. No entanto, a tecnologia de computador na década de 1940 ainda era primitiva. A viagem no tempo sendo apenas uma conceito literário nessa época, esse argumento tem seus críticos e defensores.

No entanto, mesmo dentro dessa comunidade entusiasmada, há muitos céticos. Eles sugerem que o objeto é mais como um livro, uma Bíblia, um caderno ou um velho diário de couro.

Após essa divertida discussão, os usuários voltam a discutir o tema principal do fio do Reddit - o estilo de vida do passado, 50 ou 100 anos atrás.

Nos comentários, as pessoas na foto, incluindo várias crianças, são elogiadas por sua elegância. Vestidos em suas melhores roupas, eles são apreciados por seu senso de moda. "Eles estão todos tão bem vestidos. Uma parte de mim deseja que nos vestíssemos para as pequenas coisas, e então me pergunto se vou até mesmo escovar os dentes hoje", compartilhou um usuário. Outro usuário elogia sua aparência, dizendo: "Olhe para eles, eles estão ótimos com seus ternos e botas".

Portanto, embora a foto não seja prova de viagem no tempo, parece ter desencadeado algumas reflexões.

A discussão histórica em torno da fotografia de Rosskam levantou um ponto interessante, já que alguns sugerem que o objeto que o homem está segurando poderia ser uma tablet moderna, considerando seu lançamento em 2010. No entanto, outros argumentam que é mais provável que represente um objeto comum da década de 1940, como um livro ou um diário, considerando a tecnologia limitada disponível na época.

