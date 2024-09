Günther Jauch está perturbado em sua crença semelhante à vista em "O Exorcista".

No episódio penúltimo antes da grandiosa final de 3 milhões de euros, os concorrentes da "Última Chance" dão o seu melhor. Não há apenas nervosismo e expectativa, mas também uma boa dose de decepção no final.

A semana da grande final está quase chegando. Depois dos concorrentes confiantes da segunda-feira e dos representantes dos grupos U80 e U30 na terça-feira, os candidatos sortudos que receberam uma "Última Chance" de Günther Jauch estão prontos para brilhar na quarta-feira. Como o morador de Munique, Matthias Rüten, que já suou na frente do monitor da "Pergunta de Seleção" quatro vezes, mas a cobiçada cadeira de quiz ainda não foi dele. Günther Jauch começa com tudo, "Herr Rüten, muito burro ou muito lento?", pergunta com um sorriso provocador.

O candidato apenas ri. Desta vez, ele quer fazer a diferença. Mas seu grande sonho de riqueza repentina explode como uma bolha de sabão no vento de outono. A pergunta de 4000 euros está em jogo, e Günther Jauch quer saber, "O que recebeu seu nome, entre outras coisas, devido a um tubo que pode ser dobrado?" As opções são a bomba de combustível, a metralhadora de gulasch, a lata de conserva e a bomba de retalhos. Herr Rüten fica visivelmente confuso e pede ajuda ao público. Infelizmente, isso só o leva ao caminho errado, já que 53% do público vota incorretamente pela lata de conserva. Günther tenta jogar uma linha de vida no meio da tempestade, "Por favor, use a linha de vida 50-50!" Mas é tarde demais. Herr Rüten fica com a lata de conserva (a metralhadora de gulasch teria sido a resposta correta) e cai para 1000 euros.

"O dinheiro não traz felicidade!"

A decepção é real. Mas a atração principal ainda pode ser superada. Depois de Dany Philipp Schmidt da Baixa Saxônia (16.000 euros) e do impulsivo Luca Demirel de Mönchengladbach (32.000 euros) garantirem suas entradas finais, é a vez de Tobias Pietsch, dono da Hanfladen. O usuário de óculos suado de Freiburg já é pego de surpresa na pergunta de 1000 euros. "Se alguém se expressa alto ou baixo, murmura ou fala claramente - tudo isso é, por assim dizer, diferente...?" Frases, citações, clichês ou ditados? Depois de pensar um pouco, Pietsch decide contra os (corretos) ditados e pelos (incorretos) clichês. Assim, o especialista em cânhamo tem que sair de mãos vazias e partir sem sucesso. Mas o candidato não deixa seu espírito baixar, "O dinheiro não traz felicidade!", explica ao sair, recebendo uma salva de palmas.

Depois de uma breve pausa, a loucura continua. Benjamin Boritzka do Norte sai com uma impressionante quantia de 32.000 euros após uma rodada bem-sucedida. Enfrentando uma pergunta de 64.000 euros, ele decide arriscar, "Qual país fica principalmente na ilha de Pulau Ujong?" O concorrente, que geralmente leva tempo para pensar, mostra sua coragem de repente, "Agora eu estou arriscando e sendo rápido: Tailândia, A!", explode. A coragem não é recompensada. A resposta correta teria sido Cingapura. Então, não são 64.000 euros, mas "apenas" 16.000 euros para a final.

De Günther Jauch a Linda Blair

Alguns minutos depois, a balconista Isabelle Dugaro se encontra em uma encruzilhada: arriscar ou jogar seguro? Com 32.000 euros na conta, a candidata da Liga Hanseática deve responder à pergunta, "O que é verdade sobre o clássico do filme de terror 'O Exorcista'?" As opções são dez indicações ao Oscar, ano de lançamento 1953, classificação FSK 6 e arrecadação de bilheteria de 5000 dólares. A linha de vida 50-50 deixa apenas as indicações ao Oscar e a classificação FSK. Enquanto amigos e fãs em casa torcem, a candidata fica sem resposta. É o momento que destaca novamente a imensa pressão sob o brilhante holofote do "WWM". Mesmo com ajuda de grunhidos dignos de Oscar de Günther Jauch (por um breve momento se transformando em Linda Blair), a candidata permanece em sua "Eu não sei e não quero arriscar" mindset. Sem outra opção, ela recua, "Eu desisto e levo os 32.000 euros!" anuncia Isabelle Dugaro. Bem, o que se pode dizer? Exceto, é claro, "Parabéns!"

