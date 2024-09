Guardiola defende a suposição de inocência do Manchester City Football Club

"Man City Enfrenta Acusações de Irregularidades Financeiras" é a forma informal de colocar, já que Manchester City se prepara para enfrentar acusações de múltiplas violações de regulamentações financeiras. Sérias sanções pairam no ar. A maior inquirição é: O consistente campeão obteve ilegalmente suas vitórias? Pep Guardiola se recusa a considerar a ideia.

O tribunal de alto risco não é suficiente para abalar as penas de Pep Guardiola. "Vamos nos submeter à decisão", declarou calmamente o técnico do Manchester City, ecoando a sensação de uma simples multa de trânsito. No entanto, o testemunho, marcado para um local secreto na segunda-feira, diante de um painel disciplinar de três pessoas com autoridade absoluta, pode pavimentar o caminho para uma decisão pioneira.

Então, qual é a história? De acordo com os meios de comunicação britânicos, não é nada menos do que "o maior julgamento da história do futebol". Manchester City, que conquistou seis dos últimos sete títulos ingleses, está sob fogo cruzado da Premier League por supostas violações das regras financeiras em 115 ocasiões. A acusação subjacente é de que a Champions League de 2023, bem como muitas outras, foram conquistadas por meios ilícitos e desonestos, com um time que nunca deveria ter existido. O clube negou veementemente essas alegações.

O que City foi acusado de fazer? No cerne disso, trata-se de receitas de patrocínio, ligações com parceiros empresariais e despesas operacionais, incluindo supostos pagamentos secretos a treinadores e jogadores. Em detalhes, City é acusado de...

Fornecer informações financeiras incorretas 54 vezes (entre 2008/09 e 2017/18)

Não fornecer informações precisas sobre salários de jogadores e treinadores 14 vezes (entre 2008/09 e 2017/18)

Violar as regras da UEFA, incluindo a Justiça Financeira, cinco vezes (entre 2012/13 e 2017/18)

Violar as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League sete vezes (entre 2014/15 e 2017/18)

Não cooperar com as investigações da Premier League 35 vezes (entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023)

As acusações atingem as práticas empresariais dos donos bilionários de Abu Dhabi que assumiram o controle do City em 2008. A UEFA já havia multado Manchester por violações semelhantes uma década atrás e baniu o time da Copa Europeia por dois anos em 2020. No entanto, essa decisão foi revertida pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), reduzindo a multa associada de 25 para 8 milhões de libras. Independentemente disso, a Premier League lançou sua própria investigação seis anos atrás.

Por quê? Porque, como a BBC coloca, eles suspeitam "um dos maiores escândalos financeiros do esporte". O resultado pode ter "consequências devastadoras" para ambas as partes. O caso já drenou milhões de libras de ambos os lados.

O que City diz? Na sexta-feira, o porta-voz de Guardiola reiterou: "Todo mundo é inocente até prova em contrário". Guardiola próprio tem sido insistente há anos que aceitaria qualquer resultado, mas sempre dá a entender: "Não há nada para ver aqui!"

Que punições City pode enfrentar? Outra multa pesada, dedução de pontos ou, no pior cenário, expulsão da Premier League. Até a perda de títulos é uma possibilidade após esta "maior de todas as batalhas" (BBC).

Quem sai vitorioso? O julgamento deve durar cerca de dez semanas, com um veredicto não esperado até pelo menos o início de 2025 - o desfecho permanece incerto, já que não há precedente em uma escala tão grande. "Temos um regulamento detalhado", disse o chefe da liga, Richard Masters, "e parte de toda competição esportiva é o compromisso de aderir a essas regras".

Apesar da batalha legal em andamento, a equipe de futebol do Manchester City continua a treinar diligentemente, com Pep Guardiola à frente. O jogo da equipe campeã contra o Arsenal na Premier League serve como uma distração momentânea das acusações de irregularidades financeiras.

Leia também: