Guardas de segurança no Qatar expostos a condições "equivalentes a trabalho forçado", diz relatório da Amnistia

De acordo com um relatório divulgado pela Amnistia Internacional na quinta-feira, os guardas de segurança no Qatar, incluindo alguns que trabalham em projectos associados ao Campeonato do Mundo deste ano, estão sujeitos a condições de trabalho "que equivalem a trabalho forçado".

Com base em entrevistas com 34 guardas de segurança actuais e antigos, todos eles trabalhadores migrantes, o relatório afirma que os empregados de oito empresas privadas diferentes eram regularmente forçados a trabalhar 12 horas por dia, sete dias por semana, e por vezes trabalhavam durante anos sem um dia de folga.

Isto apesar de a lei do Qatar estipular que o horário de trabalho regular não deve exceder oito horas por dia e que os trabalhadores devem ter um dia de descanso regular ao fim de semana.

"Muitos dos guardas de segurança com quem falámos sabiam que os seus empregadores estavam a violar a lei, mas sentiam-se impotentes para os desafiar", afirmou Stephen Cockburn, Diretor de Justiça Económica e Social da Amnistia Internacional.

"Física e emocionalmente exaustos, os trabalhadores continuavam a apresentar-se ao serviço sob ameaça de sanções financeiras - ou pior, de rescisão do contrato ou deportação."

Numa declaração na quinta-feira, o Comité Supremo para a Entrega e Legado do Qatar (SC), responsável pela organização do Campeonato do Mundo, disse que estava "empenhado em proteger a saúde, a segurança e a proteção de qualquer trabalhador envolvido em projectos oficiais do Campeonato do Mundo da FIFA".

Mas o relatório da Amnistia alega que a SC e a FIFA não realizaram "a devida diligência" antes de contratarem empresas privadas para o Campeonato do Mundo.

Os trabalhadores entrevistados no relatório, que não foram nomeados pela Amnistia para os proteger de represálias, disseram que lhes foram negados dias de descanso obrigatórios e que foram penalizados financeiramente por transgressões aparentes, tais como não vestir corretamente o uniforme ou sair do seu posto para uma pausa na casa de banho.

O relatório também descreve em pormenor o facto de os trabalhadores serem colocados ao ar livre sob um calor intenso, alegadamente sem abrigo ou água potável, o facto de os seus alojamentos estarem sobrelotados e não serem higiénicos e o facto de os trabalhadores serem sujeitos a estereótipos raciais.

"Dizem: 'Tu és africano, podes trabalhar 12 horas porque és forte'", afirma um trabalhador citado no relatório.

O Campeonato do Mundo começa a 21 de novembro, com jogos em oito estádios recentemente construídos no Qatar.

As conclusões detalhadas no último relatório da Amnistia não são inéditas. Ao longo da última década, várias organizações de defesa dos direitos humanos alegaram que milhares de trabalhadores envolvidos na construção de estádios e em projectos de infra-estruturas no Qatar foram sujeitos a exploração laboral e a violações dos direitos humanos.

As autoridades do Qatar contestaram veementemente as acusações de abusos dos direitos dos trabalhadores e o país implementou recentemente políticas para reformar a sua estrutura laboral, que incluem o desmantelamento do seu sistema de patrocínio estatal, conhecido como kafala, e a introdução de um salário mínimo não discriminatório de 275 dólares por mês que se aplica aos trabalhadores migrantes e domésticos.

Em resposta ao relatório da Amnistia, a SC afirmou que "toma todas as medidas possíveis para garantir que os trabalhadores dos nossos projectos sejam protegidos e que os seus direitos sejam respeitados".

Também disse que três empresas não cumpriram os seus Padrões de Bem-Estar dos Trabalhadores "em várias áreas" durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2020 e a Copa Árabe da FIFA 2021.

"Essas violações eram completamente inaceitáveis e levaram à aplicação de uma série de medidas, incluindo a colocação de empreiteiros em uma lista de observação ou lista negra para evitar que trabalhem em projetos futuros - incluindo a Copa do Mundo da FIFA - antes de relatar esses empreiteiros ao Ministério do Trabalho [MoL] para investigação adicional e ação punitiva ", disse o SC em um comunicado.

Acrescentou que, até à data, 391 empreiteiros foram denunciados ao MdL e que 50 foram impedidos pelo MdL de trabalhar em projectos da SC.

Num comunicado enviado à CNN, a FIFA afirmou que "não aceita qualquer abuso de trabalhadores por parte das empresas envolvidas na preparação e realização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2022".

A FIFA afirmou que foi criado um "sistema robusto de auditorias pré e pós-contratação e de aplicação da lei" para os estaleiros de construção e para as empresas que prestam serviços para o Campeonato do Mundo.

"Vemos um bom nível de compromisso e colaboração por parte de muitas empresas de serviços e o programa já teve benefícios tangíveis para milhares de trabalhadores", acrescentou o comunicado da FIFA.

"Ao mesmo tempo, recusamo-nos a trabalhar com empresas que não demonstrem empenho em cumprir os padrões do Campeonato do Mundo da FIFA e não nos coibimos de tomar medidas fortes contra essas empresas, em colaboração com o Ministério do Trabalho."

Amanda Davies, da CNN, contribuiu para a reportagem.

