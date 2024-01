Grupos de defesa dos direitos humanos pedem ação da F1 contra ativista do Bahrein

Os grupos, incluindo a Human Rights Watch, apelaram, numa conferência de imprensa, ao cancelamento da etapa de 2019 do Bahrein do calendário da F1, em resposta à falta de investigação das alegações de Yusuf. Yusuf afirma ter sido detida e espancada por se ter manifestado contra a corrida nas redes sociais, o que o governo do Bahrein nega.

A Amnistia Internacional também publicou uma declaração na quarta-feira, destacando "o triste historial dos direitos humanos no país".

Os grupos de defesa dos direitos humanos também exortaram os pilotos, nomeadamente o britânico Lewis Hamilton, a boicotar a corrida, que se realiza este fim de semana.

Nem Hamilton, o campeão de 2018, nem quaisquer outros pilotos abordaram publicamente as preocupações. Espera-se que Hamilton participe na primeira ronda de qualificação na sexta-feira à noite.

O seu arquirrival Sebastian Vettel, bem como Valtteri Bottas, o vencedor finlandês da abertura da época em Melbourne, a 17 de março, também são esperados na pista do Circuito Internacional do Bahrain.

Alegações de abuso

Yusuf, uma antiga funcionária pública do Bahrein, escreveu no jornal britânico Guardian que tinha sido "espancada e sexualmente agredida" desde a sua detenção, uma semana após a edição de 2017 do Grande Prémio do Bahrein.

Ela diz ter assinado uma confissão forçada após cinco dias de encarceramento, na sequência de espancamentos e ameaças de violação.

Yusuf disse que ela e muitos compatriotas vêem o evento desportivo como "nada mais do que uma lembrança anual do nosso sofrimento na nossa luta contra a tirania e a repressão".

Yusuf afirma que "cada momento" da sua prisão contínua "mancha a reputação da Fórmula 1, que abandonou o seu compromisso com a liberdade de expressão e permitiu que a injustiça fosse perpetrada em seu nome".

O governo do Bahrein afirma que a prisão de Yusuf não está relacionada com o ativismo em torno do evento desportivo, mas sim com "ofensas terroristas".

"Em momento algum Najah Yusuf foi acusada ou indiciada por comentários relacionados com a F1. A Sra. Yusuf foi condenada por graves crimes de terrorismo. Em nenhum momento do seu julgamento a defesa de Najah Yusuf alegou que o seu direito à liberdade de expressão, ou de protestar contra a F1, tinha sido infringido. As tentativas de ligar este caso ao desporto são uma tentativa retrospetiva e enganadora de subverter a justiça", lê-se num comunicado do governo recebido pela CNN.

O governo disse ainda que trabalhou em conjunto com a F1 para "esclarecer" as alegações de Yusuf e que "em nenhuma fase deste processo foi apresentada qualquer prova para apoiar as alegações da Sra. Yusuf, apesar da sua repetição mal informada".

Numa declaração à CNN, o diretor de iniciativas globais da Human Rights Watch, Minky Worden, caracterizou as acusações de terrorismo de Yusuf como "uma tática que temos visto para outros activistas dos direitos humanos e jornalistas, onde são chamados terroristas, presos e frequentemente torturados".

A declaração de compromisso da Fórmula 1 em relação aos direitos humanos compromete-se a "identificar e avaliar, através da realização de diligências adequadas, sempre que apropriado, quaisquer impactos adversos reais ou potenciais sobre os direitos humanos com os quais possamos estar envolvidos, quer através das nossas próprias actividades, quer em resultado das nossas relações comerciais".

F1: "Surpresa" com as exigências

A coligação de grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo organizações do Bahrein, enviou uma carta conjunta ao Presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Jean Todt, apelando à organização de corridas para que enviasse uma "delegação de alto nível" para investigar o caso de Yusuf e visitá-la, bem como a outros prisioneiros de consciência no Bahrein.

Um comunicado da F1 enviado por correio eletrónico à CNN manifesta "surpresa" pelo facto de os activistas estarem "a exigir publicamente à Fórmula 1 que visite a Sra. Yousif (sic)".

"Em discussões recentes com os activistas, estas exigências nunca foram levantadas, na verdade eles apoiaram as acções privadas e os próximos passos que estamos a dar, que lhes delineámos quando nos encontrámos.

"Todos concordámos que não seria útil fazer mais comentários publicamente nesta altura. Mantivemos esses compromissos, em linha com os nossos compromissos de respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos em todo o lado, e de colaborar com os promotores para garantir que ninguém enfrenta acções punitivas por causa da liberdade de expressão".

Worden, o diretor da Human Rights Watch, disse que a Fórmula 1 tem a responsabilidade moral de se opor aos abusos de direitos que envolvem os opositores da corrida no Bahrein.

"Os organizadores da Fórmula 1 não devem olhar para o outro lado enquanto o Bahrein usa a publicidade e a grandeza das corridas enquanto intensifica a repressão contra as pessoas que se opõem à realização da corrida no Bahrein", disse ela no comunicado de imprensa.

No ano passado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bahrein disse ao Guardian que as alegações de maus-tratos de Yusuf foram levadas a sério e foram remetidas para a sua Unidade de Investigações Especiais (SIU) e que a sua condenação era um "assunto para os tribunais do Bahrein".

Segundo ele, "todos os indivíduos no Reino têm a garantia de um tratamento justo e igual no sistema de justiça criminal".

Cancelamento anterior em meio a distúrbios

A corrida foi cancelada em 2011, depois de os protestos da primavera Árabe terem tomado conta de grande parte da pequena nação insular e se terem centrado no famoso Monumento à Pérola da cidade. No ano seguinte, os protestos antigovernamentais não conseguiram impedir a realização do GP, que prosseguiu mesmo quando as ruas próximas foram bloqueadas por pneus a arder e lixo.

O furor em torno da corrida de 2019 é o segundo caso recente que envolve desporto e direitos humanos no país insular do Médio Oriente.

Em novembro passado, Hakeem al-Araibi, um futebolista que afirmou ter fugido do Bahrein em 2014 na sequência de torturas e que obteve o estatuto de refugiado na Austrália, foi detido no aeroporto de Banguecoque quando se encontrava em lua de mel, depois de a Interpol ter emitido um "aviso vermelho" - um mandado de captura internacional.

Ficou numa prisão tailandesa durante três meses até que a pressão internacional obrigou a Tailândia a ceder e a repatriá-lo para a Austrália. O Bahrein negou as alegações de tortura feitas por al-Araibi.

A Fórmula 1 é o desporto motorizado mais popular do mundo, atraindo uma audiência televisiva global de mais de 490 milhões de espectadores únicos na temporada de 2018, de acordo com as suas próprias estimativas.Nota do editor: Esta história foi actualizada para incluir uma resposta do governo do Bahrein.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com