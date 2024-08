- Gritos de sangue, telas de aranha complicadas e uma introdução assustadora e sinistra.

Veneza, o festival de cinema mais antigo do mundo, começa no quente mês de agosto, mas a atmosfera já está cheia de abóboras e os funcionários estão envolvidos em festas de Halloween com piadas assustadoras, membros decepados, fantasias assustadoras e doces ocasionais.

O dinheiro não tem importância para ele, afirma Tim Burton

Abrindo a 81ª edição, o diretor Tim Burton ("Edward Mãos de Tesoura", "Sweeney Todd") retorna à Lido e presta homenagem à sua obsessão por cadáveres e ambientes mórbidos. Levou 36 anos para escrever uma sequência do palhaço do horror "Beetlejuice". Para a entrada triunfal, Burton trouxe seus velhos companheiros como Michael Keaton, Catherine O'Hara e Winona Ryder, além de novatos como Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci.

Ele admite abertamente na conferência de imprensa que tem 66 anos e nunca entendeu realmente por que o primeiro filme foi tão bem-sucedido. Agora, ele sente que encontrou sua paixão novamente, dizendo que simplesmente aproveitou e aproveitou fazer o filme com todos, independentemente da recepção.

Terror: Aqui, as mulheres ainda são "vadias"

A história pega onde o predecessor deixou, com a mulher (Winona Ryder) que pode ver fantasmas tendo crescido e se tornado uma médium paranormal para um programa de TV. Após a morte de seu pai, ela volta à casa assombrada da infância com sua madrasta, namorado e filha. Mas entre os enlutados, um fantasma do passado aparece: o demônio "Beetlejuice", que ainda chama as mulheres de "vadias" em 2024 e tem planos de casamento bizarros. Também há uma reunião com velhos amigos como o verme de areia de duas cabeças e uma multidão de homens vestidos com ternos e cabeças miniaturizadas.

Teias de aranha e abóboras no Festival de Cinema de Veneza

O original tem fãs dedicados, estranhamente, muitos dos quais só lembram dos anos 80 através de festas temáticas. Ao redor do Palazzo del Cinema, jovens mulheres usando camisetas do Beetlejuice, meias até os joelhos com padrões de aranha ou até mesmo o terno preto e branco listrado, a marca registrada do personagem principal, já estavam se reunindo horas antes do início oficial com a presidente do júri Isabelle Huppert e a premiada honorária Sigourney Weaver.

Apesar dessa referência aos anos 80, a maioria estava ansiosa para ver uma estrela nascida em 2002. A californiana Jenna Ortega ganhou reconhecimento como uma das mais novas "Rainhas do Grito", com papéis em dois filmes "Grito" e na série do Netflix "Wednesday". Agora ela faz o papel da filha de Winona Ryder, que também pode ver fantasmas e precisa navegar entre os mundos dos vivos e dos mortos. Sem revelar muito, é melhor evitar caras com pais peculiares, não importa o quanto eles possam parecer encantadores.

Para sua primeira conferência de imprensa, Ortega optou por um terno vermelho-sangue, enquanto Ryder foi de um vestido preto como uma coruja que seria considerado excessivo até para um funeral. Ortega mencionou ter trabalhado com Burton anteriormente em "Wednesday", admitindo ser uma "grande fã" do primeiro filme e confiando nele incondicionalmente. Burton retribuiu o elogio, afirmando que a colaboração foi uma grande fonte de inspiração. Enquanto isso, um grupo de garotas ergueu um cartaz caseiro para as câmeras: "Eu dirigi horas só para ver a Jenny sorrir". "Beetlejuice Beetlejuice" estreia em 12 de setembro. Veremos se ele pode alcançar um nível semelhante de assustador ao original, que arrecadou $75 milhões nas bilheterias com um orçamento de $15 milhões. No entanto, o espírito de travessura, efeitos especiais caseiros e atuações animadas despertam a expectativa pelo formato tradicional de terror-comédia que é o cinema. Um começo bastante sombrio para um festival de cinema.

