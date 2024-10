Greve de última hora do recém-chegado da DFB

Borussia Mönchengladbach continua sua má fase ao não pontuar no jogo contra o Augsburg, mesmo com a inclusão de Kleindienst na seleção nacional contribuindo com um gol. Em contrapartida, o Augsburg pode comemorar após assegurar uma vitória importante, ajudando-os a sair da zona de rebaixamento na Bundesliga.

O Augsburg venceu o confronto da Bundesliga, derrotando o Borussia Mönchengladbach por 2:1 (1:0). A equipe de Jess Thorup conseguiu a primeira vitória da temporada no sexto jogo após lutar com apenas quatro pontos nos cinco primeiros jogos.

Keven Schlotterbeck (39.) e o substituto Alexis Claude-Maurice (65.) marcaram para o Augsburg, enquanto Kleindienst (72.) só conseguiu reduzir a diferença para o Gladbach, apesar de sua convocação para a seleção nacional. A vitória colocou o Augsburg à frente do Gladbach na tabela, fazendo com que o Gladbach olhe para a lanterna após quatro derrotas consecutivas em seus primeiros seis jogos.

Ambas as equipes foram forçadas a lidar com lesões. O Augsburg colocou Steve Mounie no lugar do lesionado Ruben Vargas, enquanto o técnico do Gladbach, Gerardo Seoane, colocou Tomas Cvancara no lugar de Nathan Ngoumou. Além dessas mudanças, as equipes mantiveram suas formações majoritárias.

No entanto, o Augsburg quebrou um padrão recorrente. Diferentemente dos primeiros 15 minutos de seus cinco jogos anteriores, o Augsburg permaneceu ileso nos primeiros 15 minutos e foi se tornando cada vez mais ousado em seus ataques.

Poucas chances ameaçadoras no início

Apenas tentativas inofensivas de Dimitrios Giannoulis (18.) e Phillip Tietz (19.) mantiveram os torcedores do Gladbach à espera por mais de meia hora antes de testemunharem um chute perigoso. O chute tão esperado veio de Kleindienst (31.), embora ele não tenha conseguido encontrar o alvo devido à uma grande margem. Momentos depois, ele recebeu uma lição dura de Schlotterbeck, cujo chute ousado e rebatido incrivelmente subiu para o canto superior.

O primeiro tempo sem grandes emoções parecia ter dado uma nova ordem às duas equipes: Cvancara (47.) e Kleindienst (63.) quase capitalizaram oportunidades para o Gladbach, enquanto Giannoulis (54.) chegou perto para o Augsburg. Claude-Maurice selou o gol logo após entrar em campo, e Kleindienst fechou a diferença com uma cabeçada bem colocada em um canto.

Após assegurar uma vitória de 2:1 contra o Borussia Mönchengladbach, o FC Augsburg subiu na tabela da Bundesliga, ultrapassando seus rivais. Apesar da inclusão de Kleindienst na seleção nacional ter contribuído com um gol para o Gladbach, não foi suficiente para evitar sua quarta derrota consecutiva em seis jogos, deixando-os em perigo de aparecer na lanterna.

