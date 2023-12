Grande tempestade de inverno traz condições de nevão, tornando as viagens perigosas durante as férias nas planícies dos EUA e no Midwest superior

Os nevões com rajadas de vento até 75 mph na terça-feira podem derrubar árvores e linhas eléctricas, e trazer condições de nevoeiro que tornam as viagens "difíceis a quase impossíveis", disse o Serviço Nacional de Meteorologia . Os nevões ocorrem quando a neve soprada e os ventos fortes sustentados se combinam durante pelo menos três horas e reduzem a visibilidade para um quarto de milha ou menos.

"É provável que haja perturbações generalizadas nas deslocações em toda a região", alertou o serviço meteorológico, acrescentando que a tempestade continuará a afetar uma grande parte do centro-norte dos EUA até terça-feira.

Partes do Nebraska, Dakota do Sul, Kansas, Colorado e Wyoming estão sob aviso de nevão na terça-feira.

Os residentes foram avisados para evitarem viajar, mas se tiverem de se fazer à estrada, devem levar kits de sobrevivência e permanecer nos seus veículos para o caso de ficarem retidos.

A tempestade estava a atingir partes da região na segunda-feira, e as condições de condução estavam a "deteriorar-se rapidamente em todo o estado", disse o Departamento de Transportes do Estado do Nebraska nesse dia.

Os carros colidiam e deslizavam para fora das estradas na segunda-feira no Nebraska, onde os reboques de tractores se desprendiam e ficavam presos na Interstate 80 em direção a leste, perto de York, durante a manhã e ao início da tarde, disse a Patrulha do Estado do Nebraska.

A queda de neve mais intensa foi observada na segunda-feira ao longo da fronteira com as Dakotas, estendendo-se para o norte sobre partes da I-94. Enquanto a queda de neve começava a enfraquecer na I-90 na tarde de segunda-feira, a visibilidade estava a diminuir à medida que a neve continuava a soprar sobre a estrada.

A Patrulha Rodoviária de Dakota do Sul respondeu a vários acidentes em Watertown, enquanto o gelo e a neve cobriam as estradas.

"Por favor, abrande, não use o controlo da velocidade de cruzeiro e use sempre o cinto de segurança. Os limpa-neves estão a ser utilizados, por favor dêem-lhes espaço para trabalharem", pediu a Patrulha Rodoviária do Dakota do Sul aos residentes.

A queda de neve de 1 a 2 polegadas por hora era possível nalgumas áreas, informou o serviço meteorológico na tarde de segunda-feira. De acordo com o serviço de meteorologia, no final da tempestade terão provavelmente caído mais de 30 cm do centro-sul do Dakota do Sul para o norte do Nebraska.

Em partes das planícies do norte, uma mistura de granizo e chuva gelada pode provocar cortes de energia dispersos e tornar as estradas e calçadas perigosamente geladas, disseram os meteorologistas.

A tempestade enfraquecerá gradualmente na noite de terça-feira, mas uma "mistura invernal deverá persistir na quarta-feira" em partes das planícies do norte e do meio-oeste superior, disse o serviço meteorológico.

O meteorologista da CNN Robert Shackelford e os jornalistas da CNN Alaa Elassar e Dave Alsup contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com