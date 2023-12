Destaques da história

Grande Prémio do Mónaco: a série de vitórias de Ranieri termina num jogo de futebol de beneficência

A equipa de Ranieri perde para a equipa de F1

Fernando Alonso marca um belo golo de livre

Jogo angariou fundos para crianças desfavorecidas

Ranieri dirigiu a equipa de celebridades no jogo anual de futebol de beneficência que antecede o Grande Prémio do Mónaco.

A última vez que o italiano sentiu o gosto da derrota foi em fevereiro, quando a equipa do Leicester perdeu um jogo dramático com o Arsenal.

Mas os seus pupilos temporários não foram páreo para uma equipa que incluía o bicampeão mundial de F1 Fernando Alonso - que marcou um golo de livre memorável -, o vencedor do Grande Prémio de Espanha Max Verstappen e a estrela da Williams Felipe Massa, que venceram por 3-1.

Alonso tweetou um link para as imagens do golo de livre que marcou e que foi parar ao ângulo superior da baliza.

O jogo, que angariou fundos para crianças desfavorecidas e foi o 24º de uma série anual de caridade, viu Ranieri regressar ao Stade Louis II do Mónaco, onde foi treinador entre 2012 e 2014.

Fernando Alonso desfruta de um dos seus golos no jogo de futebol de beneficência que antecedeu o Grande Prémio do Mónaco.

Apesar de contar com o Príncipe Alberto II, o monarca reinante do principado, nas suas fileiras, o italiano não conseguiu transferir o seu estrelato do Leicester para os seus homens do Mónaco.

O Grande Prémio do Mónaco, há muito considerado como a corrida mais elegante e glamorosa do circuito de F1, realiza-se no domingo.

E o piloto de 18 anos da Red Bull, Verstappen, será o centro das atenções depois de o seu feito heroico em Espanha o ter tornado no mais jovem vencedor de sempre de um Grande Prémio de F1.

O triunfo do adolescente em Espanha coroou uma ascensão meteórica que o levou a estrear-se na F1 com a Toro Rosso aos 17 anos - antes de poder conduzir legalmente um carro de estrada nos Países Baixos - e a ser promovido à equipa irmã Red Bull apenas 10 dias antes da corrida espanhola.

Tudo isso - e, afinal, ele também sabe jogar futebol.

LER: O adolescente com licença para entusiasmar

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com