Grande Prémio do Mónaco: "A joia da coroa da F1

Lendas da F1 explicam a magia do Mónaco

"A joia da coroa da F1"

O GP do Mónaco realiza-se a 29 de maio

Qualquer piloto do mundo diria: "Esta é a joia da coroa", disse Stirling Moss, três vezes vencedor do Grande Prémio do Mónaco, ao programa The Circuit da CNN, antes da corrida de 2016.

Repleta de história e tendo como pano de fundo a Côte d'Azur, a pista estreita, juntamente com uma multidão que quase se agita em cima dos pilotos, proporciona um desafio muito diferente de qualquer outro circuito do calendário da Fórmula Um.

"É sempre um lugar mágico", diz Alain Prost, quatro vezes vencedor na pista histórica. "Com o casino e o Hotel de Paris, fica-se perto dos espectadores e é muito agradável para o piloto."

A primeira aparição do principado no calendário da F1 foi em 1950, quando a lenda argentina do automobilismo Juan Manuel Fangio venceu o primeiro dos seus dois Grandes Prémios do Mónaco.

Ayrton Senna detém o recorde de vitórias com seis, enquanto Michael Schumacher e Graham Hill têm cinco vitórias cada um.

"A história, a pista em si, a atmosfera - é o ponto alto da temporada de Fórmula 1", diz o atual líder da F1, Nico Rosberg, que conquistou a bandeira axadrezada nas últimas três corridas do Mónaco. "É espetacular."

A primeira sessão de treinos para o Grande Prémio do Mónaco de 2016 começa na quinta-feira, 26 de maio, com a corrida a ter lugar no domingo, 29.

