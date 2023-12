Grande Prémio do Japão cancelado devido à pandemia de Covid-19

O cancelamento da corrida, prevista para o fim de semana de 8 a 10 de outubro no circuito de Suzuka, segue-se ao abandono da corrida nocturna de 1 a 3 de outubro em Singapura.

"Na sequência das discussões em curso com o promotor e as autoridades japonesas, o governo japonês decidiu cancelar a corrida desta época devido às complexidades da pandemia no país", declarou a Fórmula 1 em comunicado.

"A Fórmula 1 está agora a trabalhar nos detalhes do calendário revisto e anunciará os detalhes finais nas próximas semanas".

O Japão acolheu recentemente os Jogos Olímpicos de Tóquio sem a presença de espectadores, enquanto as competições paraolímpicas, agendadas de 24 de agosto a 5 de setembro, também se realizarão sem a presença de adeptos.

Fonte: edition.cnn.com